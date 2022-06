Quando il voto è una cosa seria: Aldo Lambiase alle urne a Cuneo all'età di 100 anni

Aldo Lambiase, ex poliziotto, oggi non è voluto mancare a quello che ritiene un suo diritto ma anche un suo dovere di cittadino: andare a votare.

Nonostante i 100 anni compiuti, il signor Aldo Lambiase si è recato alle urne per esprimere la sua scelta sul futuro primo sindaco di Cuneo e per esprimersi sui cinque quesiti referendari.

Originario di Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, è stato per molti anni in servizio presso la Questura di Cuneo. E' ancora in ottima forma e oggi, nonostante qualche piccolo problema di deambulazione, ha preso la sua tessera elettorale e ha votato.