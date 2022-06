A Cossano Belbo terminati i lavori di rifacimento del selciato del centro storico

Grazie alla clemenza del tempo, dopo quasi 5 mesi, si sono conclusi i lavori di rifacimento del selciato in tutto il centro storico a Cossano Belbo. La vecchia pietra messa a dimora circa 20 anni prima e che presentava segni di logoramento, è stata sostituita con un selciato di porfido di Luserna, abbattendo nel contempo tutte le varie barriere architettoniche presenti quali scalini, discese troppo ripide.



Un lavoro imponente realizzato grazie ai contributi della Regione Piemonte e del Ministero degli Interni. Al centro della piazzetta accanto all'ingresso del palazzo comunale, ha trovato posto una bellissima rosa dei venti sempre in pietra di Luserna. Diverse composizioni floreali hanno poi, come consuetudine a Cossano , abbellito i vari angoli, composizioni che vengono accudite da volontari del paese unitamente alle consigliere comunali. L'amministrazione ha fatto poi il punto sui lavori in corso tra cui spicca il rifacimento del tunnel sul Rio S. Maria (900 mila Euro) il cui cantiere partirà ai primi di luglio, il sostegno abitato (Seconda trance da 460 mila Euro) appena partiti i lavori, la sistemazione dei ponti sulla strada Marchesini e quello su strada Temianetto (190 mila Euro) in corso di ultimazione, la sistemazione di Strada Cossanetto (81 mila Euro) appena appaltati e la sistemazione della curva di Strada Secco (80 mila Euro) in corso di progettazione, ma sicuramente realizzati nel corso del 2022.



Tutti questi lavori sono stati finanziati al 90% con contributi statali, il resto con fondi comunali derivanti da una buona ed oculata gestione del comune. L'amministrazione comunale intende poi eseguire interventi di bitumatura su alcuni tratti di strade comunali e realizzare il progetto di mitigazione delle cappelle cimiteriali. Si è in attesa di un finanziamento per la realizzazione del nuovo salone polifunzionale.