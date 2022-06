A Cuneo si parla di residenze di comunità e cure domicliari: in Fondazione CRC anche l'assessore Icardi

La Fondazione CRC invita alla presentazione del Quaderno 43 Residenze di Comunità. Un contributo per una nuova filiera della residenzialità e delle cure domiciliari, promosso dalla Fondazione tramite il suo Ufficio Studi e Ricerche e realizzato insieme alla partnership composta dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino, Confcooperative Cuneo, l’Associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo e l’Associazione La Bottega del Possibile. Un’occasione di approfondimento e riflessione sul comparto delle cure alle persone anziane, alla quale hanno contribuito gli operatori delle strutture della provincia di Cuneo insieme a diversi esperti del settore. La ricerca, inoltre, fornirà degli spunti utili per conoscere e, al tempo stesso, innovare i servizi messi a disposizione sul territorio. A seguire, verrà presentato il bando Residenze di Comunità che la Fondazione CRC mette in campo raccogliendo gli elementi di contenuto e indirizzo emersi dalla ricerca.

PROGRAMMA Saluti istituzionali Ezio Raviola – Presidente di Fondazione CRC Luigi Genesio Icardi – Assessore alla Sanità Regione Piemonte Presentazione della ricerca Norma De Piccoli – Prof.ssa Ordinaria di Psicologia presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino Marco Rizzo – Dottore in Psicologia presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino Salvatore Rao – Presidente dell’associazione La Bottega del Possibile Confronto con gli enti e tavola rotonda Maurizio Serpentino – Federsolidarietà Piemonte - Confcooperative Cuneo Paolo Spolaore – Presidente della Sezione Sanità di Confindustria e vice presidente della Commissione Sanità Confindustria Piemonte Silvio Invernelli – Presidente Associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo Luciano Ghibaudo – Direttore Fondazione Opere Diocesane di Cuneo Presentazione dell’iniziativa di Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo Daniela Cusan – Fondazione CRC Giorgio Ariaudo e Gisella Buvoli – Direzione Impact di Intesa Sanpaolo