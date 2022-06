Addio a Sergio Minetti, ex dirigente della Provincia

La Provincia si unisce al lutto della famiglia per la scomparsa dell’ex dipendente Sergio Minetti, mancato a Cuneo domenica 12 giugno all’età di 86 anni. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 14 luglio.



Minetti entrò in Provincia nell’agosto 1962 e proseguì la carriera raggiungendo il ruolo di dirigente del Settore Personale che ricoprì fino a metà anni Novanta, quando poi andò in pensione nel gennaio 1996. Persona cordiale e aperta, molto disponibile e attento alle problematiche, amava molto il suo lavoro ed era punto di riferimento per tutti i dipendenti per il ruolo che ricopriva nel Settore Personale. Vedovo da anni di Tilde, lascia il figlio Paolo, il fratello Aldo anch’egli ex dipendente della Provincia, i nipoti Fabio e Corrado.



Il presidente Federico Borgna, anche a nome di tutto il Consiglio provinciale, ne ricorda le non comuni doti umane e professionali dimostrate in quasi 35 anni di servizio.



I funerali saranno celebrati giovedì 16 giugno alle ore 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco a Cuneo.