Avis di Borgo San Dalmazzo in gita tra i castelli e le cattedrali della Loira

Sono stati 44 i partecipanti alla gita della sezione dell'AVIS di Borgo San Dalmazzo che si è svolta dal 2 al 6 giugno, in collaborazione con Cacao Viaggi e Controtendenza Viaggi, in tour nella Valle della Loira, chiamata il giardino di Francia.

Si parte il venerdì mattina con le guide accompagnatrici e la prima meta a Bourges in visita alla Cattedrale di Saint Etienne, capolavoro del gotico e simbolo della cristianità di Francia. Proseguimento per il castello di Chambord, il più grande e imponente dei castelli della Loira, immerso in uno splendido parco e di particolare bellezza lo scalone interno attribuito a Leonardo Da Vinci.

Sabato a Samour, graziosa cittadina sulle rive della Loira e simbolo della città, è il castello che è una fortezza che domina dall'alto la Loira. Pausa per il pranzo alle Cave aux Moines, con ristorante situato all'interno delle grotte e gallerie scavate a partire dal medioevo per estrarre la pietra calcarea destinata alla costruzione. Si sono viste le case troglodite, la Champignonnerie (dove si coltivano i funghi) e la cantina dei vini.

Nel pomeriggio partenza per Villandry per visitare il castello rinascimentale situato nel cuore di tre livelli di giardini a terrazza, eccellenti per l'armonia e l'architettura e conservano tutt'ora l'originaria forma all'italiana.

La domenica ci si sposta a Chenonceau, romantico castello che è conosciuto come "il castello delle Dame" per le straordinarie figure femminili, tra le quali la regina Caterina De' Medici, che hanno abitato questa elegante dimora lasciando ognuna la sua tipica impronta. Nel pomeriggio trasferimento all'imbarco del battello per una piacevole crociera sul fiume Cher.

Proseguimento della giornata con visita al castello di Amboise con il maniero di Clos Lucè, ultima residenza di Leonardo Da Vinci. Ultimo giorno a Tours, una delle capitali di Francia (XV e XVI secolo) e visita alla cattedrale Saint Gatien costruita con diversi stili, dal progotico, al gotico, al rinascimentale.

"Si ringraziano Giorgia Giatti eccellente accompagnatrice dell'agenzia Cacao Viaggi e Controtendenza viaggi per aver curato l'organizzazione tecnica e Piero, autista gentile, sempre disponibile e dalle mille iniziative", dicono dall'Avis.