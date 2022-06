Bra, giovedì 16 giugno la solenne processione del “Corpus Domini”

Ogni anno, sessanta giorni dopo la Pasqua, la Chiesa celebra il “Corpus Domini”: festività religiosa in onore dell’Eucaristia, sviluppatasi nel XIII secolo ed estesa dal papa Urbano IV, nel 1264, a tutta la cattolicità.

Anche a Bra tale ricorrenza è vivamente sentita e, nella serata di giovedì 16 giugno, prenderà il via una solenne processione, in cui il “Corpo di Cristo”, sotto il segno sacramentale del pane, passerà tra la popolazione esposto in un “ostensorio”.