Bra, un successo l’annuale cena della Confraternita dei Battuti Bianchi, venerdì 10 giugno (FOTO)

Complice la location, la gradevole temperatura estiva e la voglia di stare insieme in armonia e semplicità, l’evento è stato particolarmente gradito da tutti i numerosi partecipanti, che non si sono sottratti dal fare del bene. Il ricavato della serata sarà devoluto per la manutenzione dell’orologio del campanile della chiesa della Santissima Trinità di Bra.