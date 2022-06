Gli Artiglieri da Montagna di Fossano in piazza per la Festa del Reggimento

Il 15 giugno, gli uomini e le donne del 1° Reggimento Artiglieria terrestre da Montagna condivideranno con la città di Fossano la celebrazione della loro Festa, nel quadro del 150mo Anniversario della Costituzione delle Truppe Alpine dell’Esercito e del settantennale della Brigata Taurinense.

Numerosi gli appuntamenti nell’arco della giornata: al mattino, presso il parco cittadino, gli artiglieri fossanesi apriranno un’area espositiva dedicata al reggimento e alla montagna; per i più giovani sarà allestito uno spazio dove arrampicare e provare lo sci di fondo.

Nel pomeriggio, la Santa Messa presso la Chiesa dei Battuti Rossi, officiata dal Vescovo di Fossano e Cuneo, seguita dallo sfilamento della Bandiera di Guerra del Reggimento - decorata di una Medaglia d'Oro al Valor Militare, una Medaglia d'Argento al Valor Civile ed una Medaglia di Bronzo al Merito della Croce Rossa - che sarà accompagnata da una Batteria e dalla Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, percorrendo via Roma sino a giungere al Monumento ai Caduti dove verranno resi gli onori militari e deposta una corona.

La sera, dalle 21.00, la Fanfara della Taurinense si esibirà in un concerto aperto al pubblico in Piazza XXVII Marzo, insieme alla Banda Arrigo Boito.

La data del 15 giugno, segna, per il 1° reggimento e per tutti gli artiglieri d’Italia, la festa di Corpo, che cade in occasione dell’anniversario della Battaglia del Solstizio, ricordata come l’ultima grande offensiva sferrata dagli austriaci nel corso del primo conflitto mondiale, che, grazie anche all’imponente fuoco delle artiglierie italiane, si spense davanti alla valorosa resistenza dei soldati italiani.

Il 2022 segna, invece, i 150 anni dalla costituzione delle Truppe Alpine dell’Esercito. Centocinquanta anni da quell’ottobre 1872 quando fu firmato il decreto costitutivo delle prime quindici compagnie alpine, alcune delle quali stanziate nella provincia di Cuneo. Sempre quest’anno si celebra anche il settantesimo anniversario della Brigata Taurinense, ricostituita a Torino nel 1952 con il 4^ Reggimento Alpini e il 1^ Reggimento Artiglieria da montagna.