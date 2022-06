Il Piemonte all'evento d’arte più antico del mondo

Risale all’anno 1360 il prezioso crocifisso ligneo che sarà uno degli oggetti più pregiati presenti a BRAFA Art Fair, l’appuntamento che da Domenica 19 a Domenica 26 Giugno 2022 nei nuovi spazi di Brussels Expo celebrerà la sua 67a edizione.

A esporre l’opera nella capitale belga la Galleria Chiale di Racconigi (TO), ormai una delle presenze storiche dell’evento organizzato dall'Associazione Foire des Antiquaires de Belgique. Diretta dai fratelli Alessandro e Federico Chiale e specializzata in dipinti, mobili e sculture dal XV al XIX secolo, la galleria è tra le 8 italiane – su 115 totali – ammesse a partecipare all’evento in rappresentanza di 15 nazioni.

Attiva sul mercato internazionale, Chiale nel 2018 ha aperto anche una sede in Rue aux Laines 40, all'interno del Sablon, il quartiere degli antiquari di Bruxelles.

BRAFA Art Fair 2022

Appuntamento di richiamo per gli appassionati d'arte di tutta Europa, BRAFA Art è un vero e proprio museo eclettico in cui vengono allestiti con cura dipinti, disegni, sculture, arredi ma anche anche fotografie, libri antichi, fumetti e gioielli provenienti da tutto il mondo, dall’Età del Bronzo all’arte contemporanea.

Dopo Christo, Gilbert & George e Julio Le Parc, l'ospite d'onore sarà Arne Quinze, che porterà a BRAFA il suo universo coloratissimo connotando ambienti, gallerie e perfino il rivestimento/moquette per "avvolgere i visitatori in un'esperienza artistica immersiva".



Manifestazione dell’Associazione degli Antiquari del Belgio

Domenica 19 - Domenica 26 Giugno 2022 - Brussels Expo, Pl. de Belgique 1, Bruxelles

Orari: 11-19 (Giovedì fino alle 22)

Ingressi: intero 25 €, under 16 gratuito, 16-26 anni 10 €. Catalogo 15 €.