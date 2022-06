Rispettiamo l'ambiente! Il grido dei bambini della Scuola dell’infanzia di Bra

“Rispetta l’ambiente! Raccogli le sigarette e gli escrementi dei tuoi cani. La natura è di tutti”. Questi alcuni messaggi appesi per qualche ora dai bambini della sezione E (arancioni) della Scuola dell’infanzia Gina Lagorio di Bra lungo la strada che porta verso Piazza Giolitti.

«L’idea dei messaggi è loro, raccontano le maestre Fabiola Bertolami, Luisa Manzone e Valentina Gallo. Durante tutto l’anno la classe ha molto lavorato sul tema del rispetto dell’ambiente e quando le docenti hanno chiesto ai bambini cosa si sarebbe potuto fare per sensibilizzare gli adulti, hanno proposto di appendere cartelli in città. Vero è che altre proposte sarebbero risultate un po’ estreme”, aggiungono le maestre, - visto che i piccoli ambientalisti hanno anche proposto di mettere in prigione chi sporca a terra!».



Un lavoro quindi iniziato a settembre e che li ha accompagnati fino a giugno, approfondendo il tema dell’inquinamento dei mari partendo dalle isole di plastica, fino a quello dei giardini sotto casa e delle stesse strade che percorriamo tutti i giorni.

«I bambini si sono dimostrati interessati e sensibili al tema, e sono proprio loro a rimproverare la gente per strada quando non rispetta le regole». Ed è un bene che sia così, loro sono il nostro futuro e c’è bisogno di bambini consapevoli e attenti se vogliamo davvero salvare questo nostro pianeta.