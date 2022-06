Savigliano: Confagricoltura Cuneo inaugura i nuovi uffici di zona

Giovedì 23 giugno, alle ore 17, verranno inaugurati ufficialmente i nuovi uffici di zona di Savigliano di Confagricoltura Cuneo, in via Togliatti 16/A.



Al taglio del nastro, a cui seguiranno la benedizione da parte di Don Paolo Perolini e la visita della sede, saranno presenti Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo e Marco Bruna, segretario di zona di Saluzzo e Savigliano. Al termine dell’inaugurazione ci si sposterà nei locali dell’Oasi Giovani (ex GIP) di via Torre de Cavalli 5, per l’Assemblea dell’Anga Cuneo, che inizierà alle ore 19 e avrà per protagonisti i giovani agricoltori della Granda.

“Siamo felici di poter inaugurare i nuovi uffici di zona di Savigliano, rinnovati e ampliati grazie all’acquisizione dello spazio adiacente alla sede storica – commenta Marco Bruna -. Si tratta di migliorie oggi rese possibili grazie agli sforzi compiuti da presidenza e direzione. Avendo una base associativa importante sul territorio saviglianese, era divenuto ormai indispensabile offrire alle aziende spazi più comodi e più consoni ai servizi erogati. Ringraziamo tutti i soci, che negli ultimi mesi hanno pazientato per i lavori in corso, e ci auguriamo che la loro attesa sia ora ripagata dal comfort e dalla gradevolezza dei nuovi locali”.

Dopo il rinfresco inaugurale, sarà la volta dell’appuntamento annuale con l’assemblea dell’Anga (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori) di Confagricoltura Cuneo, che vedrà l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e la presentazione di attività, progetti e prodotti di Cascine Piemontesi. A seguire, apericena, open bar e dj set concluderanno l’evento. Per info: savigliano@confagricuneo.it o 0172/712372.