Si è spento alla Casa del Clero di Vicoforte don Matteo Vivalda

Si è spento lunedì 13 giugno presso l'Istituto Religioso Casa del Clero "Regina Montis Regalis" di Vicoforte don Matteo Vivalda, sessant'anni di presbiterio e una vita divisa tra cuneese e Brasile.

Vivalda, originario di Monastero Roapiana, fu impegnato da fine anni sessanta in America Latina a Nova Iguacu, della cui diocesi fu, per un certo periodo, anche vicario generale.

Tornato in Italia, fu nominato parroco a Trinità e in seguito operò nuovamente in Brasile, concludendo la propria attività con l'ultimo rientro nel nostro Paese e la nomina a parroco di Monastero Vasco, dopo più di trent'anni in America Latina.