Svelata “Κύτος”, la mostra che racconta il contatto e l'esperienza con il corpo, realizzata dalle studentesse del liceo artistico di Cuneo [FOTO]

Il corpo diventa una tela su cui lavorare, su cui lasciare una traccia.

E' stata svelata sabato 11 giugno, alla presenza del sindaco Paolo Vulcano e dei rappresentanti dell'associazione IDEaRTE, la mostra curata e organizzata dalle studentesse del Liceo Artistico "Ego Bianchi" di Cuneo, allestita nella chiesa di Santa Maria del Monastero a Manta.

“Κύτος” (dal greco involucro, cute, ampiezza, cavità, ndr) il titolo della mostra, che racconta il contatto, il rapporto, l’esperienza che hanno avuto con e del loro corpo, un guscio personale, un involucro che cambia, un contenitore che ha vissuto anni complicati.

"Non è stato facile allestire questa mostra - spiegano le studentesse Alessia Danna e Noemi Lavarini che hanno curato l'allestimento - sia perché era la nostra prima esperienza in questa veste, sia perché non è semplice mettere insieme ed unire tante diverse menti creative. E' stato come diventare direttori d'orchestra: creare armonia tra i vari artisti, le opere e il luogo dove venivano esposte. Un lavoro che è stato frutto della collaborazione di tutti. Siamo felici del risultato ottenuto, per noi sarà un'esperienza che sarà utile anche con il proseguimento della nostra carriera scolastica".

Le opere esposte sono di Giulia Agnese, Anna Araghi, Anastasia Arese, Elina Canetti, Fabiana Chirio, Sara Civallero, Anna Coluccini, Matilde Ghiglia, Valentina Grassini, Giorgia Migliore, Lucia Poetto e Zahra Zenzami, mentre l'allestimento e la curatela sono ad opera di Noemi Lavarini e Alessia Danna.

Le studentesse con questo progetto coronano il percorso affrontato con le docenti Cristina Saimandi, Grazia Gallo e Giorgia Dalmasso, che hanno curato la direzione artistica e rivolgono un ringraziamento speciale all'artista Ugo Giletta, che ha supervisionato il lavoro.

Apertura sabato e domenica dal 11giugno al 3 luglio dalle 15 alle 18.30. Ingresso gratuito.