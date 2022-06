Perché dormire con la federa di seta?

Tutti conoscono le virtù di una buona notte di sonno per l'organismo: stimolazione del sistema immunitario, sollievo dallo stress, energia da risparmiare al risveglio e un viso dall'incarnato fresco, riposato e senza occhiaie. Ma ti sei mai svegliato con una "piega del sonno" sul viso? Trascorriamo circa un terzo della nostra vita a letto e spesso dormiamo su un fianco, trascorrendo 7-8 ore ogni notte in una posizione che irrita e raggrinzisce la pelle del nostro viso. Oltre il 90% della popolazione dorme su federe di cotone. Il problema del cotone è che non scivola e il tessuto sfrega e tira continuamente le parti delicate del viso e del collo. Con l'avanzare dell'età, la nostra pelle diventa più fragile, meno elastica e le "pieghe del sonno" impiegano più tempo a scomparire e lentamente ma inesorabilmente si trasformano in rughe permanenti. Solo le federe realizzate con un tessuto molto morbido e poco abrasivo come la seta di gelso naturale limitano l'attrito del tessuto sulla pelle e la comparsa delle pieghe del sonno. Ma quali sono questi benefici di cui parliamo così spesso per la pelle quando parliamo dell'uso della FEDERA SETA?

La seta ha un effetto antietà

In primo luogo, la seta contiene proteine naturali e 18 aminoacidi essenziali che accelerano il metabolismo delle cellule della pelle e aiutano a contrastare gli effetti dell'invecchiamento. Questo è tanto più importante in quanto è di notte che la pelle “lavora” e si rigenera, producendo nuove cellule due volte più velocemente rispetto al giorno.

Secondariamente, a differenza della fibra di cotone molto più ruvida, la consistenza setosa della seta impedisce, quando si utilizza una federa di seta, la formazione di "pieghe del sonno" derivanti dal ripetuto attrito del viso sul cuscino.

La seta disidrata meno del cotone

Una delle proprietà del cotone è la sua capacità di assorbire fino al 30% del suo peso in liquidi. La seta no, la sua capacità di assorbimento è solo dell'11% circa.

Disidrata quindi l'epidermide molto meno del cotone e mantiene la naturale idratazione della pelle durante la notte. Dormire su una federa di seta aiuta la tua pelle ad avere un aspetto migliore e a rimanere più elastica. La seta preserva la giovinezza del viso.

La seta è ipoallergenica

Da un lato, la seta conserva pochissime impurità per la struttura stessa delle sue fibre. C'è anche pochissimo spazio dove polvere e altri allergeni irritanti la pelle e gli occhi possono insinuarsi tra i fili di seta in una trama di qualità. Inoltre, gli enzimi presenti nella seta prevengono la comparsa di piccole imperfezioni e partecipano alla regolazione dell'acne: la pelle respira e riposa su una superficie più igienica. L'uso della seta è quindi consigliato in caso di acne grave o eczema per le sue numerose qualità antibatteriche.

La seta della tua federa assorbe meno le creme di bellezza

La seta assorbe creme e trattamenti per capelli meno del cotone. Puoi andare a letto senza alcun problema dopo aver applicato la tua crema da notte: la tua cura sarà ottimale.

La seta è ottima per i capelli

Oltre ad essere benefica per la pelle, la seta è ottima anche per i capelli in più di un modo:

In primo luogo, le trame di seta e, a differenza dei tessuti di cotone, non sono ruvide. Poiché sono morbide e setose, consentono ai capelli di "scivolare" sulla federa e limitano l'attrito eccessivo che causa la rottura dei capelli.

I capelli lunghi seguono più facilmente i movimenti della testa durante la notte e si aggrovigliano meno. Puoi dormire di nuovo senza legarli. La comparsa di “doppie punte” e “nodi” è visibilmente ridotta, i capelli si spezzano meno e la caduta dei capelli viene interrotta.

In secondo luogo, la seta limita l'elettricità statica e mantiene i capelli morbidi e lisci! Mai più capelli aggrovigliati e carichi di elettricità statica al mattino presto.

In terzo luogo, capelli elastici e districati significano anche una minore caduta dei capelli a lungo termine.

Infine, la seta agisce intrappolando l'umidità, creando una barriera protettiva che mantiene i capelli adeguatamente idratati. Assorbe molto meno sebo presente sui tuoi capelli. Sono quindi più protetti.

La seta è un ottimo regolatore di temperatura

Fresca quando fa caldo, calda quando fa freddo, la seta è un termoregolatore naturale: permette di mantenere perfettamente la temperatura corporea durante il sonno ed è particolarmente apprezzata dalle persone soggette a vampate di calore notturne o dalla pelle fragile, infiammata o semplicemente sensibile. Mantenendosi freschi d'estate, diventa superfluo spostare il cuscino per cercare un piccolo angolo di freschezza!