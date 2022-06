Perché è importante chiedere una visura ipotecaria prima di acquistare una casa?

Trovare e acquistare la casa dei tuoi sogni è un momento emozionante. Questa è la tua occasione per scoprire uno spazio in cui creerai ricordi con la tua famiglia e i tuoi amici per gli anni a venire. È davvero qualcosa che molte persone sognano. L'acquisto di un immobile è una decisione importante da prendere. Non dovresti essere troppo frettoloso, anche perché il processo richiede tempo, dedizione e verifiche come ad esempio una visura ipotecaria.

Cos'è una visura ipotecaria?

La visura ipotecaria è un estratto della storia di un immobile che indica non solo il nome dell'attuale proprietario, ma anche i nomi dei precedenti proprietari. In realtà è un documento che ti consente di sapere se l'immobile a cui sei interessato è ipotecato o meno. È come la carta d'identità della proprietà interessata. Può essere richiesta presso gli appositi uffici dell’Agenzia delle Entrate della provincia in cui si trova l'immobile o più semplicemente online. Viene costantemente controllata, aggiornata e salvata ogni volta che cambia proprietario.

L'utilità di una visura ipotecaria

Una visura ipotecaria è utile per seguire il corso di vita di una proprietà, terreni e immobili di qualsiasi tipo. Le informazioni in essa contenute non sono solo utili al futuro proprietario, ma anche richieste dalle banche, perché chiamate a verificare le garanzie assunte sull'immobile. L'acquirente è quindi tenuto a richiedere tale prova prima di procedere all'acquisto. In breve, è necessaria per verificare tutti i dati relativi all'immobile e in primis il nome del vero intestatario.

Come ottenere questo documento?

Chiunque desideri acquistare un immobile ha il diritto di verificare lo stato ipotecario. Per ottenere la visura ipotecaria è necessario rivolgersi agli appositi uffici dell’Agenzia delle Entrate. Se poi hai dimistichezza con il computer, puoi accedere direttamente a una delle diverse piattaforme online specializzate in visure ipotecarie. Dopo aver individuato la Conservatoria più vicina a dove è ubicato l'immobile, la ricerca sarà semplice ed eseguita sulla base dei dati catastali dell’immobile stesso. Con pochi click avrai a disposizione tutte le informazioni relative all'abitazione di tuo interesse: proprietà, eventuali ipoteche, pignoramenti e molto altro ancora.