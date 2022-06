Uomini che hanno sbancato i casinò: ecco le storie più assurde

Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di sbancare un casinò? Ebbene, ci sono alcuni personaggi che nel corso della storia sono riusciti, senza trucchi, a portare a casa delle vincite impressionanti in case da gioco note in tutto il mondo. Storie pazzesche che sono diventate ben presto leggende, specialmente tra gli amanti del settore. Si tratta di episodi, ribadiamo, realmente accaduti, i quali possibilmente sono stati un po’ romanzati nel corso degli anni ma che hanno un fondamento di verità e in molti casi rappresentano l’effettiva realtà dei fatti.

Kerry Packer

Storia abbastanza recente quella del grande Kerry Packer. Si tratta di un noto uomo d’affari che amava giocare al casinò, in particolar modo il gioco del Blackjack. Packer, di origini australiane, aveva, al momento della sua morte avvenuta nel 2005, un patrimonio di oltre 4 miliardi di dollari. Amava giocare al casinò e tra grandi perdite e sconfitte clamorose, registrò una vera e propria impresa. Nel 1988 a Las Vegas, riuscì a vincere oltre 15 milioni di dollari al Baccarat: addirittura, il casinò dovette dichiarare fallimento dopo questa vincita pazzesca. Stessa sorte toccò anche ad un altro casinò, l’Aspinalls: qui Packer vinse più o meno la stessa cifra sempre al solito gioco. Ma è all’MGM che Packer diede il meglio di sé: senza contare le carte al Blackjack , riuscì a vincere al noto gioco oltre 30 milioni di dollari.

Joseph Jagger

Altra vicenda nota è quella di Joseph Jagger. Si tratta di una vera e propria leggenda tra i gambler. Mentre giocava alle roulette si rese conto che il gioco poteva avere delle imperfezioni meccaniche: d’altronde, era un ingegnere e sapeva il fatto suo. Riuscì, quindi, a capire effettivamente quali potessero essere i movimenti della pallina e quando si fermava più frequentemente rispetto ad altre volte. Incaricò, quindi, di seguire i movimenti delle roulette ad alcune persone e cercò di capire quale ruota presentasse delle imperfezioni, determinando quali fossero i numeri più frequenti. Si recò ad un tavolo del casinò di Montecarlo e, pare, che durante la notte riuscì a vincere oltre mezzo milione di franchi svizzeri. Ci troviamo alla fine dell’Ottocento. Successivamente, pare che in una settimana riuscì a portarsi a casa oltre 2 milioni.

Charles Wells

infine, un’altra grande impresa è quella di Charles Welles. Anche quest’ultimo riuscì a sbancare il casinò di Montecarlo, anch’esso alla roulette. Stando alle fonti dell’epoca, ci troviamo anche in tal caso alla fine dell’Ottocento, Welles giocò senza una vera strategia, a differenza di Jagger e si intascò una bella cifra. Difatti, quest’ultimo giocava piccole cifre sui suoi numeri preferiti: dopo aver fatto una prima puntata, vinse e decise di puntare nuovamente sullo stesso numero, tutta la vincita. Incredibilmente, il numero uscì due volte consecutive e, stando alla leggenda, la cosa si ripeté per ben cinque volte. La cifra effettiva vinta non si conosce ma è sicuro che il tavolo a cui stava giocando dovette chiudere perché aveva finito tutti i soldi.