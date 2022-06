beppefenoglio22: dalla passeggiata letteraria a Bosia a "Tra le righe" di Alba:

La Fondazione Mirafiore organizza sabato 18 giugno dalle 17 una Passeggiata Letteraria in Alta Langa, a Bosia, in occasione del Premio ANCALAU. In occasione del centenario della sua nascita sarà Beppe Rosso a leggere un testo di Beppe Fenoglio fra le case e i muri del piccolo borgo dove è anche raffigurato un murale dedicato allo scrittore e partigiano. La passeggiata sarà l’occasione di un intenso assaggio dello spettacolo “Un giorno di fuoco” che l’attore torinese insieme al regista Gabriele Vacis rimetteranno in scena il prossimo autunno dopo la storica edizione del 1997. (prenotazioni sul sito www. fondazionemirafiore.it)



Domenica 19 giugno con ritrovo alle 10.30 un nuovo appuntamento con “Tra le righe di Fenoglio”, il piacevole percorso con visita guidata di 11 tappe nel centro storico di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. Iscrizioni sul sito beppefenoglio22.it



Per tutta la durata del centenario fenogliano, in collaborazione con il Comune di Alba, è allestita l’installazione “Piazza Rossetti 1” una struttura - pensata e realizzata dall’architetto Danilo Manassero con le fotografie di Antonio Buccolo - che svela attraverso un gioco poligonale gli interni di quella che un secolo fa era Casa Fenoglio.



Fino al 28 agosto a Mango (CN) presso il Salone “Don Bosso” è visitabile la mostra fotografica “Posti della Malora”. Le immagini di questa mostra - organizzata dall’associazione culturale Manganum in collaborazione con il Comune di Mango ed il Gruppo Fotografico Albese - sono dedicate alla Langa di Fenoglio riferendosi al libro fotografico omonimo, pubblicato nell’ottobre 1999 e composto da un totale di 153 immagini. Un lavoro di grande valore documentale e culturale, in un curato allestimento di qualità, da nuova vita ad un’opera che è una vera e propria pietra miliare della storia del territorio.



PER INFORMAZIONI

Centro Studi Beppe Fenoglio - www.beppefenoglio22.it

centenario@centrostudibeppefenoglio.it - tel. 0173 364623



Comune di Alba, Assessorato ai Servizi Culturali- www.comune.alba.cn.it

cultura@comune.alba.cn.it – tel. 0173 292346



Facebook https://www.facebook.com/CentroBeppeFenoglio

Instagram @beppefenoglio22

sito www.beppefenoglio22.it

hashtag ufficiale dell’evento #beppefenoglio22