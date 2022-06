Dronero: concerto per i 10 anni della classe musicale dell'Istituto Comprensivo

Lunedì 6 giugno, alle ore 21, in piazza Manuel un emozionante concerto ha visto protagonisti 150 ragazzi delle classi quinte delle 7 scuole primarie e del corso D della scuola secondaria.

Tantissime persone ad ascoltare. Correva l'anno 2012 quando la dirigente Maddalena Gerardi, con il supporto dei docenti Sara Rinaudo e Alberto Savatteri, presentò l'istanza al Provveditorato per richiedere l'istituzione di un corso musicale presso la scuola secondaria.

10 anni in cui tenacia, dedizione e creatività non hanno mai mollato, con la scuola media diretta dopo la dirigente Gerardi, dai dirigenti Alberto Perassi, Paolo Romeo, Enrica Vincenti ed ora Vilma Margherita Bertola. 10 anni raccontati attraverso una bellissima orchestra che ha visto la partecipazione anche dagli ex alunni: melodie e canti a celebrare legami che si creano e che nel tempo sono rimasti.

"La musica è un potente veicolo di emozioni, un qualcosa di prezioso per tutti noi". Presente l'assessore alla cultura Carlo Giordano, che ha fortemente appoggiato l'evento e portato anche i saluti del sindaco Mauro Astesano. Presente anche il vicesindaco Mauro Arnaudo.

Emozionata la dirigente Vilma Margherita Bertola ha desiderato ricordare i suoi predecessori, ringraziare gli alunni ed i loro genitori, l'intero corpo insegnante, i servizi amministrativi e la segreteria, il comune di Dronero e gli sponsor che hanno collaborato alla realizzazione del concerto (il Mulino Cavanna, l'acqua Sant'Anna).

Famosa per aver inserito le percussioni come strumento musicale, unica scuola a farlo insieme a Racconigi. Poi naturalmente flauti, chitarre e clarinetti. Negli anni la classe musicale di Dronero ha partecipato a molti concorsi, concerti, vacanze musicali e manifestazioni. Tra i concorsi, nel 2019 un bellissimo risultato: il premio come migliore orchestra ottenuto al concorso Renzo Rossi di Albenga.

Venerdì sera a dirigere l'orchestra i professori Luca Cerelli, Armando De Angelis ed Alberto Savatteri, con i brani presentati dalla professoressa Sara Rinaudo. Un sincero ringraziamento è stato rivolto al professor Roberto Maccagno, presente durante la serata e che per anni ha insegnato alla classe musicale dell'istituto.

Oltre ai brani anche un inno, scritto dal professor Luca Cerelli: melodia e canto celebrando la musica, la tenacia!