I Mangiatori di nuvole presentano il loro nuovo spettacolo "In fuga per tre col resto di due"

Un momento delle prove per lo spettacolo "In fila per tre col testo di due"

Un ex galeotto appena uscito di prigione pieno di buone intenzioni dopo aver scontato cinque anni per rapina a mano armata; un rapinatore novellino e non troppo intelligente; una banca.

Sono queste le premesse alla base di “In fuga per tre col resto di due”, il nuovo spettacolo dei Mangiatori di nuvole che debutterà venerdì 17 giugno al Teatro Parrocchiale di San Damiano Macra.

La rapina, ovviamente, finirà male: il novellino combinerà un sacco di pasticci arrivando a prendere in ostaggio l’ex rapinatore ormai redento e a far esplodere la banca. I due, diventati soci loro malgrado, si rifugeranno in una casa. Rosaria, vedova siciliana, vive con la terribile suocera Fina e la figlia Fabia, ossessionata dalla forma fisica; intorno alla loro famiglia ruotano Bjorn, un vicino dall’aspetto vichingo ma dal cuore buono, la portinaia Nella la vicina Osha, fissata con yoga e meditazione, e due poliziotte dal cuore tenero e dal cervello non troppo fino. All’allegra brigata si uniranno Sara, la sorella del rapinatore che custodisce un segreto, e il dottor Dolittle, uno squinternato veterinario.

Tra triangoli amorosi, seduzione, perquisizioni della polizia, droghe, colpi di pistola e operazioni chirurgiche con forchette e apriscatole il divertimento è assicurato.

Uno spettacolo scritto e diretto da Giulia Brenna e Omar Ramero, con Mattia Audisio, Ginevra Barbero, Lorenzo Beccaria, Jada Giordano, Alessia Lucchino, Giacomo Otta, Matilda Qafaloku, Arianna Revelli, Petra Rossi, Michele Risoli, Elisa Salomone. Aiuto regia: Anna Ballatore

Questi i luoghi e gli orari degli spettacoli:

Venerdì 17 giugno 2022, ore 21 al teatro parrocchiale di San Damiano Macra

Domenica 19 giugno 2022, ore 20,45 al teatro parrocchiale di Roata Rossi

Giovedì 23 giugno 2022, ore 20,45 in piazza Marconi a Valgrana

Venerdì 24 giugno 2022, ore 20,45 al Filatoio Rosso, di Caraglio

Ingresso gratuito