Il 2 luglio il Vescovo di Alba Mons. Marco Brunetti guiderà il pellegrinaggio al Santuario Nostra Signora del Deserto (Millesimo)

Il Vescovo di Alba Mons. Marco Brunetti guiderà il pellegrinaggio al Santuario Nostra Signora del Deserto (Millesimo) che da sempre ha rappresentato per gli abitanti delle Langhe e della Liguria un forte richiamo ed una grandissima devozione alla Madonna da almeno due secoli e mezzo.

Dopo il ritrovo a Mombarcaro, la vetta delle Langhe, alle ore 4 precise, sul ponticello del Belbo, sotto i Bragioli, (possibilità di parcheggiare le auto) si parte seguendo il Belbo per la Pavoncella, strada per Camerana, Tetti di Montezemolo, sorgenti del Belbo... Camponuovo, Roccavignale, Salve Regina, Santuario del Deserto.

Il percorso è diviso in tre tappe: Strada per Camerana ore 5.30 – Sorgenti del Belbo ore 7 – Santuario del Deserto ore 10.30.



Il pellegrinaggio è aperto non solo ai camminatori (che possono fare anche un solo tratto), ma a tutti i fedeli di ogni località e Diocesi ed in particolare ai devoti della Madonna i quali sono pregati di trovarsi al Deserto alle ore 9.30 e poi raggiungere a piedi il Pilone della Salve Regina. Il luogo di culto è attrezzato per pic-nic (ampi spazi coperti). E’ previsto un pullman con partenza da Castagnole delle Lanze, davanti al panificio Romana, alle ore 3. Dopo la messa i pellegrini che hanno lasciato la propria vettura ai Bragioli potranno recuperare l’auto tramite il bus.

Per prenotazioni: Il Parroco Don Lino 0141 878140 oppure Pierluigi 348 4066680, oppure Luigi Comune 337 240729, oppure Silvio Veglio 349 2531966, oppure Enrica Previotto 3343174118, oppure. Mail: sanpietrolanze@gmail.com La Santa Eucarestia verrà celebrata alle ore 11 dal Vescovo di Alba Mons. Marco Brunetti. Il pellegrinaggio si farà anche in caso di maltempo.

Notizie sul santuario possono essere reperite direttamente sul sito:

http://www.desertodimillesimo.it/



NORME TECNICHE



Ritrovo alle 4 (Mattino) a Mombarcaro, sul ponticello del Belbo, sotto i Bragioli N 44° 26’ 32,1” E 8° 06’ 32,1”. L’itinerario prosegue per: Pavoncella, strada per Camerana, Tetti di Montezemolo, sorgenti del Belbo e dello Zemolo, Roccavignale, Salve Regina, Santuario del Deserto N 44° 19’ 55.4” E 8° 11’ 25.3”, circa 6 ore di cammino.



Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, berretto, borraccia e torcia elettrica. Il pellegrinaggio è aperto non solo ai pellegrini a “piedi”, ma a tutti i devoti della Madonna che sono pregati di raggiungere il Santuario alle ore 10 e poi salire al pilone della Salve Regina.

La S. Messa verrà celebrata dal Vescovo Mons. Marco Brunetti ore 11. Il Santuario è attrezzato per pic-nic. Partenze: da Castagnole L. con pullman davanti al panificio Romana (S. Rocco) ore 3 Da Alba p.zza Medford ore 3 con mezzi propri.



NB. Il pellegrinaggio si farà anche in caso di mal tempo. Informazioni e iscrizioni: Don Lino 0141 878140 – Pierluigi 348 4066680 – Luigi Comune 337 240729 - Silvio Veglio 349 2531966 – Enrica Previotto 334 3174 118 e mail: sanpietrolanze@gmail.com



NB. Per chi desidera percorrere solo l’ultimo tratto del pellegrinaggio, trovarsi alle ore 7 ai Tetti di Montezemolo – Sorgenti del Belbo prima della galleria che scende a Millesimo: N 44° 22’ 22.8” E 8° 08’ 50.7”