'Trovatore in transito': inizierà a Dronero il viaggio dell'artista Matteo Zenatti

Ripercorrere a piedi i passi dei trovatori che tra 1100 e 1200 giunsero nelle corti del Piemonte. Questa l’idea, nata prima della pandemia, dalla fervida fantasia del veronese Matteo Zenatti, tenore madrigalista, insegnante di canto antico, attivo in importanti formazioni vocali di musica medievale in Italia e all'estero.

Il viaggio di Zenatti inizierà questa sera, 13 giugno, da Dronero, dove alle ore 21 si esibirà nella Confraternita del Gonfalone, in via XXV Aprile.

Una serata organizzata dall’Espaci Occitan, durante la quale Zenatti eseguirà alcune delle più celebri composizioni di Raimbaut de Vaqueiras e Gaucelm Faidit, precedute dalla lettura della vida (biografia) e delle razos (spiegazione e ragione del componimento), testi del 1300 in lingua d’oc.

Un percorso, una performance chiamata 'Trovatore in transito', che l'artista compirà a piedi, con zaino e arpa ricostruita secondo miniature duecentesche, spostandosi di luogo in luogo e offrendo uno spettacolo nelle sere d’arrivo.

"Nel 2021, casualmente, iniziava via Twitter uno scambio di messaggi con Zenatti" - raccontano dall'Espaci Occitan - "intenzionato a conciliare i lunghi studi sul repertorio trobadorico col piacere di camminare all’aria aperta, raggiungendo il Marchesato di Bonifacio I del Monferrato, nei cui castelli risuonavano le canzoni di Raimbaut de Vaqueiras, che qui rimase per ben 11 anni, e di Gaucelm Faidit. L’idea di Zenatti era quella di riproporre le musiche che scrissero Raimbaut e Gaucelm, e attraverso quegli antichi componimenti incontrare nuovi ascoltatori in contesti non usuali, fuori dalle sale da concerto.

Da qui l’intenzione di organizzare un cammino attraverso le terre del Monferrato per rivedere i luoghi di Bonifacio, ripercorrerne le strade, e chiedere ospitalità, proprio come facevano i trovatori, in cambio delle canzoni eseguite per voce e arpa. L’Espaci Occitan non poteva rimanere indifferente di fronte a una proposta così originale e alla competenza di Zenatti: così il suggerimento di iniziare il cammino proprio da Dronero, che con l’Istituto di Studi Occitani rappresenta tutte le valli di lingua d’oc!"

Una performance al giorno, tra il cuneese e il Monferrato: in tutto 170 km, circa 17 al giorno. Domani mattina, martedì 14 giugno, Zenatti partirà poi a piedi per raggiungere Busca, dove si esibirà alle ore 19 presso le Serre Monumentali del Castello del Roccolo grazie all’associazione Castello del Roccolo aps. Il 15 giugno sarà invece a Saluzzo, in un concerto organizzato con Terres Monviso, e il 16 giugno a Savigliano con una serata a cura di Giovanni Badino, guida naturalistica.

Da Savigliano si sposterà a Bra e, attraversando il Roero e l’Astigiano, dovrebbe giungere il 25 giugno a Casale Monferrato, raggiungendo simbolicamente la corte di Bonifacio I. Questa seconda parte di percorso sarà accompagnata da Simone Cunego, videomaker ed escursionista, ma chi volesse accompagnare l'artista, anche solo per un breve tratto, nelle tappe precedenti sarà il benvenuto.

L’appuntamento rientra nel progetto dell’Unione Montana Valle Maira realizzato col contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie” ai sensi della L. 482/99 anno 2020.

Il progetto di Zenatti può essere seguito sui suoi social Fb e Tw @matteozenatti, Ig @matteozenattimusic e sul blog https://www.matteozenatti.net/trovatore-in-transito/

Tutti i concerti di Matteo Zenatti saranno a ingresso gratuito; per la serata del 13 giugno è richiesta la mascherina FFP2. Informazioni presso Espaci Occitan, tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org