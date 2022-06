Niente da fare a Bene Vagienna per gli sfidanti Livio Berardo (L’altra Bene) e Raffaele Dalmazzo (Per Bene). Il 72,55% dei 1.712 votanti (3.066 gli aventi diritto, affluenza al 57,21%) si sono infatti espressi per la riconferma del primo cittadino uscente Claudio Ambrogio.

Berardo si è fermato a 357 preferenze (20,85%) mentre Dalmazzo a 113 (6,60%).

Trentaquattro le schede nulle, 8 le bianche.