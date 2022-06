Dopo il voto: oggi la maratona elettorale di Targato Cn

Una diretta per commentare l’esito dei referendum sulla giustizia e accompagnare minuto per minuto i nostri lettori ai risultati del voto nei 19 Comuni della Granda chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni nella tornata di ieri, domenica 12 giugno.



E’ quanto Targato Cn e La Voce di Alba offriranno ai propri lettori con la maratona elettorale che verrà trasmessa a partire dalle ore 14 di oggi, lunedì 13 giugno, sulle home page dei due giornali e sulle nostre pagine Facebook.



Una non-stop che vedrà i principali protagonisti della politica provinciale ospiti nello studio allestito presso la nostra redazione di corso Nizza 16 a Cuneo, per la trasmissione condotta da Enrico Anghilante con Giampaolo Testa, Beppe Tassone, Piero Malvolti e collegamenti coi nostri giornalisti dalle piazze di Cuneo, Mondovì, Savigliano, Borgo San Dalmazzo e Racconigi.