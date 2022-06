In tre punti i primi impegni del nuovo sindaco di Mondovì Luca Robaldo [VIDEO]

"Il messaggio che arriva da questo risultato è un invito al lavoro ed è quello che intendiamo fare a partire da domani”. Queste le parole con le quali, nel corso della sua prima conferenza stampa da primo cittadino, il neo sindaco Luca Robaldo di Mondovì ha commentato la vittoria arrivata al primo turno nella contesa elettorale che lo ha visto di fronte ai rivali del centrodestra Enrico Rosso e del centrosinistra Enrico Rosso.



L’esponente del Patto Civico, forte di una quota di suffragi superiore al 53% (quando alla chiusura formale dello scrutinio mancano 3 sezioni su 23, contro il 26,4% di Rosso e il 20,33% di Ferreri) ha rivolto “un grazie alla coalizione, a tutti i candidati che ci hanno messo la faccia, con impegno e passione", esprimendo poi gratitudine nei confronti del sindaco uscente Paolo Adriano, "da cui raccolgo il testimone e che ha sostenuto nella corsa al municipio il Patto Civico, che oggi vediamo in una versione 2.0".



"Vogliamo lavorare a quattro mani coi cittadini – ha aggiunto –, ma anche con le opposizioni. Credo che ci potrà essere condivisione su molti progetti”.



Sulla composizione della sua futura giunta Robaldo non si è sbilanciato, limitandosi a dire come "il criterio della competenza sarà prioritario".



In ultimo quelli che saranno i primi obiettivi del neo sindaco: "L’apertura dello sportello sindaco, l’avvio delle procedure per l’acquisizione della cittadella e la messa a terra del piano di rilancio del commercio cittadino".

