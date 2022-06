Racconigi, Valerio Oderda si conferma col 50,47% dei voti

Quarantaquattro voti su un totale 4.706. E’ la distanza che separa i risultati elettorali dei due contendenti in lizza per la guida del municipio di Racconigi, dove l’uscente Valerio Oderda (50,47%) ha guadagnato la riconferma con 2.375 suffragi, un’incollatura davanti alla sfidante Patrizia Gorgo (2.331 voti, 49,53%).

Sono stati 4.946 gli elettori su un totale di 8.109 aventi diritto.

"I racconigesi hanno scelto la continuità – ha commentato Patrizia Gorgo, che guidava uno dei gruppi della minoranza uscente –. Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto darci la loro fiducia e che ci hanno accompagnato in questo percorso. Ringrazio tutta la mia squadra, i candidati, i volontari e sostenitori che hanno reso possibile una campagna elettorale intensa montando gazebo, distribuendo inviti e informando la cittadinanza. Il nostro programma, scritto insieme ai racconigesi, è qui a disposizione del sindaco e della nuova maggioranza, così come la nostra disponibilità alla collaborazione per il bene della città. Usciamo con una città divisa in due, l’affluenza è scesa, a maggior conferma dell’esigenza rilevata di avvicinare la cittadinanza alla politica. Visto lo scarto minimo di poche decine di voti auguro buon lavoro al sindaco, auspicando un maggiore sforzo di condivisione".