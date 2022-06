Saluzzo, scalpitante scende in campo il nuovo CCr

Sabato 11 giugno nell’ambito de "Il Quartiere in festa", giornata di presentazione del nuovo polo socio culturale alla ex Caserma Musso in piazza Montebello, si è insediato ufficialmente il nuovo CCr, il consiglio comunale dei ragazzi, che torna al lavoro, con scalpitante entusiasmo, dopo lo stop pandemia e in vista della ripresa scolastica.

“Finalmente si torna alla normalità - Daniela Grande dell’Ufficio Cultura del Comune - abbiamo ripreso con le votazioni in presenza nelle scuole. Votazioni che si sono svolte grazie all’aiuto degli insegnanti.

Sono 26 i ragazzi e le ragazze eletti, e come nelle passate edizioni, sono state garantite la rappresentatività di ogni plesso scolastico e l’ equa distribuzione tra i generi, sulla base dei voti ottenuti”.

I giovani consiglieri si sono già incontrati con i due educatori che li guideranno nel percorso: Leonardo Giletta e Michela Bertorello dando avvio alla progettazione di un nuovo portale web del Ccr per raccontarlo (è la finalità) in modo innovativo.

Il grosso del lavoro inizierà a settembre alla riapertura della scuola. Ai neo eletti, insieme all’applauso generale anche gli auguri di benvenuto dell’amministrazione comunale da parte dell’assessore Fiammetta Rosso.

Hanno votato per il nuovo CCR, 657 alunni (347 alle Medie, 310 alla Primaria - classi 4^ e 5^).

Ecco i 26 nuovi consiglieri che hanno ringraziato il colleghi uscenti, prima del loro insediamento ufficiale:

Aimone Ginevra Primaria Dalla Chiesa 4^ B; Avanzini Martina Primaria Costa 5^ B, Baronti Francesca Secondaria 1° grado 2^ E; Bilardo Mattia Secondaria 1° grado 2^ L, Caporgno Lucia Secondaria 1° grado 1^ F, Cilli Gioele Primaria Musso 4^, Costa Asia Secondaria 1° grado 2^ D, Cucinotta Vittoria Primaria Musso 5^ A, Desideri Emma Primaria Costa 5^ A, Flesia Anna Primaria Costa 4^ A, Fraire Simone Primaria Dalla Chiesa 5^ B, Galeri Antonio Secondaria 1° grado 2^ L, Giulini Richard Leonardo Primaria Pivano 5^ B, Lerda Francesco Primaria Dalla Chiesa 4^ A, Locatelli Francesca Secondaria 1° grado 2^ B, Marandici Danu Secondaria 1° grado 1^ F, Masha Dorian Primaria Musso 4^, Milisenna Chiara Primaria Dalla Chiesa 5^ B, Molinaro Enrico Secondaria 1° grado 1^ L, Pagliero Andrea Secondaria 1° grado 2^ D, Perassi Francesca Primaria Musso 5^ B, Pezzolato Anita Primaria Pivano 5^ B, Rinaudo Lorenzo Primaria Costa 4^ B, Rosso Christian Primaria Dalla Chiesa 4^ A, Sabena Lucia Primaria Pivano 4^ A, Verda Tommaso Primaria Pivano 4^ A.