Nel pomeriggio di venerdì 10 giugno al Monastero della Stella si è insediato il nuovo Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

L’Organo di Indirizzo ha la durata di 4 anni, con scadenza nel mese di aprile 2027, ad approvazione del bilancio 2026.

Come previsto dallo Statuto vigente (consultabile sul sito istituzionale www.fondazionesaluzzo.it), l’Organo di Indirizzo è competente in ordine alla definizione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e svolge compiti di sorveglianza sul funzionamento della stessa al fine di consentire il miglior perseguimento dei fini statutari e la conservazione del valore del patrimonio.

È formato da 14 membri, di cui metà nominati dall’Assemblea dei Soci e metà designati da Enti esterni (ex art. 19 c. 4 lett. c) e b) dello Statuto).

Sono stati nominati/designati i seguenti componenti: Silvio Allamandi, Don Marco Lorenzo Gallo, Luca Martin (al loro secondo mandato); Daniela Andreis, Mario Anselmo, Fernando Arnolfo, Gian Luca Arnolfo, Sabina Fornetti, Chiara Isaia, Riccardo Occelli, Domenico Paschetta, Giovanni Rabbia, Milva Rinaudo, Gianfranco Sorasio (al loro primo mandato).

Per Statuto sono possibili solo due mandati consecutivi. Dopo la foto di rito i componenti hanno ricevuto gli auguri di buon lavoro da parte del presidente della Fondazione professor Marco Piccat.