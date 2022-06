“ Storie Destate”, il sipario estivo del teatro Marchesato si apre con “Le Beatrici “

Torna la rassegna “Storie Destate” del Teatro del Marchesato che, dopo il successo dello scorso anno, ripropone tre spettacoli nel parco di Villa Belvedere Radicati sulla collina di Saluzzo, in via San Bernardino 17, in collaborazione con l’associazione "Arte terra e cielo", il Monastero della Stella e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Il primo appuntamento è per sabato 18 giugno alle 21 ed ha come ospite del Tdm la Compagnia “Rosso in valigia” di Torino che porta in scena “Le Beatrici” per la regia di Lia Tomatis.

L’atto unico, tratto dall’omonimo romanzo di Stefano Benni, narra la vicenda di donne in fuga, ognuna con la sua storia da raccontare.

Le attici Daniela Inglese, Manuela Pellati e Veronica Rossetti vestono i panni delle protagoniste: una suora assatanata, una donna ansiosa, una donna in carriera, una donna-lupo. Sono donne carismatiche, a volte con profili estremi, in cui lo spettatore può riconoscere le proprie debolezze e fragilità.

Lo spettacolo suscita tra la leggerezza delle risate anche una parte di crudeltà che fa scaturire delle domande sulla vita e sul mondo. Ingresso libero.

Prenotazioni sul sito:https://www.monasterodellastella.it/evento/le-beatrici-storie-d-estate

o al numero del Monastero della Stella: 0175-291447.

La rassegna proseguirà nel mese di luglio con altri due spettacoli: “Meravigliosamente….Domenico Modugno” in scena venerdì 15 luglio alle ore 20.45, e “Il cabaret non è solo un vassoio. Cento anni di avanspettacolo “ sabato 23 luglio alle ore 20.45 sempre presso Villa Belvedere-Radicati.

Tra le iniziative estive, parte il primo dei tre seminari della Summer School 2022 organizzato dal Teatro del Marchesato sempre in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che propone tre incontri di avvicinamento al teatro tenuti da docenti professionisti. Il 16 e 17 giugno si svolgerà il Laboratorio di Drammaturgia con Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, attori e autori professionisti, vincitori di prestigiosi premi nel campo della ricerca teatrale, che presentano un laboratorio di avvicinamento alla scrittura teatrale, attraverso lo studio analitico di un testo classico con esercizi di creazione e scrittura di testi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 giugno e sono rivolte a ragazzi dai 16 anni in su. Per informazioni e iscrizioni, visitare il sito www.teatrodelmarchesato.it, oppure la pagina Facebook e Instagram, o in alternativa è possibile contattare il teatro alla mail teatro.marchesato@gmail.com o contattando il numero 3336979063.