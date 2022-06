Duecento ragazzi dell'Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi protagonisti del progetto "Cittadinanza digitale"

L’Istituto di Istruzione Superiore Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi ha collaborato attivamente al progetto individuando, insieme al R.C. Savigliano e agli esperti collaboratori, le classi da coinvolgere nel progetto. Inoltre gli insegnanti della materia Educazione Civica hanno dato ampia collaborazione per la fase uno ( laboratori nelle classi, due incontri di due ore cadauno, in nove diverse classi). Per la fase due, pur essendo una attività extrascolastica, le/gli insegnanti interessati hanno dato assistenza ai lavori di gruppo finalizzati alla elaborazione del progetto di creazione di un video gioco.

La coop.Caracol ha rappresentato il partner operativo del progetto, mettendo a disposizione i media educator, sia per la fase uno e sia per la fase due; inoltre ha messo a disposizione i relatori per la formazione degli insegnanti e ha collaborato con il Club per l’organizzazione del Seminario finale di restituzione dei risultati del progetto.