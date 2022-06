Alba Shuttle Badminton: Sofia Protto convocata in Nazionale

Sofia Protto è stata convocata in maglia azzurra e rappresenterà l’Italia di badminton in occasione del Torneo “Nations Future Cup” che si terrà in Lussemburgo dal 25 al 28 agosto 2022.



Si è svolto per la prima volta in Piemonte, un torneo nazionale con l’interessante formula dei 3 livelli di giocatori : B, C e D. I langaroli dello Shuttle hanno vinto l’oro nel doppio femminile categoria B con Protto Sofia e Fornaciari Ilaria.



Sofia festeggia la vittoria con l’arrivo della notizia della convocazione in maglia azzurra al Torneo “Nations Future Cup” che si terrà in Lussemburgo dal 25 al 28 agosto 2022. La convocazione è stata molto apprezzata dallo staff dirigenziale e tecnico dell’Alba Shuttle soprattutto perché arriva, dopo un lungo periodo di allenamenti che, hanno permesso a Sofia di migliorare sotto tutti gli aspetti.



Finale d’argento nel singolo maschile categoria B per Pietro Capetta. Ottimo anche il terzo posto nel doppio misto categoria C di Giulia Marengo e Edoardo Parusso.



Da segnalare anche l’esordio in trasferta nella categoria D,del giovane under 15 Federico Cagnasso ad un passo dai quarti di finale nel singolo.