Per il Moto Club Ceva una domenica bestiale!

Domenica 12 giugno si è svolta a Casale Monferrato (AL) la prova del campionato regionale piemontese di motocross. Giacomo Filippi vince la Expert MX1 continuando a dominare il campionato. Daniele Gerbaldo è 3º nella Rider MX1. Buoni piazzamenti anche per Federico Oderda (che rimane secondo in campionato nella Challenge MX2), Quaglia, De Lorenzo, Lovera C., Savant Ros, Sola, Vizio, Colombo e Lovera D..