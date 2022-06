Racconigi Cycling Team: top ten di Matilde Ceriello al "Gran Premio Ciclisti Arcade"

Si chiude con una preziosa 'top ten' la nuova trasferta in terra veneta del Racconigi Cycling Team, impegnato nell'edizione numero 38 del “Gran Premio Ciclisti Arcade”, gara open voluta dall'A.S.D. Gruppo Ciclistico Arcade sulle strade della città in provincia di Treviso.

Le 127 atlete in gara si sono date battaglia per 117,800 chilometri, con la prima parte a circuito, non troppo impegnativa, ed un finale caratterizzato dalla triplice scalata al G.P.M. del Montello, che nel 1985 ospitò anche una storica edizione del “Campionato del Mondo”, vinti dalla fuoriclasse transalpina Jeannie Longo davanti all'azzurra Maria Canins. Sugli ultimi due passaggi al Montello è stata la lombarda di Tovo Sant'Agata (SO) Benedetta Brafa a tenere alto il ritmo del gruppo, per ricucire il distacco dal drappello di fuggitive evase poco dopo metà corsa. Negli ultimi chilometri di gara, invece, è stata la brianzola Matilde Ceriello a tenere alto l'onore della formazione del team manager Claudio Vassallo. La talentuosa atleta diretta in ammiraglia dal tecnico piemontese Roberto De Filippo si è giocata allo sprint la quarta piazza, cogliendo la 'top ten'.

Buon finale di gara anche per Benedetta Brafa, come detto l'atleta più attiva lungo le difficili rampe del Montello, che ha sfiorato le prime dieci posizioni.

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR “GRAN PREMIO CICLISTI ARCADE” AD ARCADE (TV):

1) Pellegrini Francesca (Valcar - Travel & Service) Km 117,800 in 3h12'22'' alla media di 36,742 Km/h

2) Ciabocco Eleonora (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

3) Segato Gaia (Breganze - Millenium)

4) De Grandis Michela (UC Conscio Pedale del Sile)

5) De Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

6) Foligno Alessia (Team Lady Zuliani)

7) Casagranda Andrea (Breganze - Millenium)

8) Brugnera Alice (Breganze - Millenium)

9) Pavesi Marta (Valcar - Travel & Service)

10) Ceriello Matilde (Racconigi Cycling Team)