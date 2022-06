L’avventura di sei amici braidesi, in bicicletta fino a Barcellona [FOTO]

Sei amici e una bici. No, non è il titolo di un film, ma il leitmotiv di un gruppo di appassionati ciclisti braidesi.

Dopo la pedalata fino in piazza San Pietro nel 2021 con tanto di saluto di papa Francesco, eccoli di nuovo in sella, per quello che è stato molto di più di un semplice viaggio, ma un appuntamento che ha unito sport, condivisione e soprattutto amicizia.

“Vamos a Barcellona! Viaggio in bici da Bra a Barcellona, percorrendo 970 km. Seconda esperienza dopo Bra - Roma dello scorso anno. Lo stesso gruppo conclude l’esperienza in 6 tappe superando le Alpi ed i Pirenei, supportati dall’ammiraglia condotta da Piero Battaglino e Marisa Galliano.

Partecipanti: Catia Battaglino, Tiziana Badellino, Claudio Panero, Gianfranco Rossano, Roberto Marengo, Paolo Bertinaria. Volevamo ringraziare in special modo il Comune di Bra, partendo dal sindaco, Gianni Fogliato, l’assessore Luciano Messa ed Erica Asselle, che si sono attivati per contattare il Comune di Barcellona per un incontro con un loro rappresentante per uno scambio di gagliardetti. Un saluto va anche al Gruppo U.N.V.S. - Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra. Grazie mille a tutti!”.