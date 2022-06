L’ex vicesegretario generale dell’ONU, Antonio Maria Costa presenta il suo nuovo libro in Banca di Caraglio

Giovedì 23 giugno, alle ore 17.30, presso la sala Don Ramazzina della Cittadella della Banca di Caraglio (piazza della Cooperazione, 1), si terrà la presentazione del libro “La Guerra di Putin – Attacco alla democrazia in Europa” – Edizioni Gribaudo – con l’intervento dell’autore, il professor Antonio Maria Costa, vicesegretario generale ONU dal 2002 al 2010.



L’evento, organizzato dall’istituto di credito cooperativo, dopo i saluti dei rappresentanti della Banca, proseguirà con l’intervento del professor Costa che dialogherà con il professor Aldo Alessandro Mola. L’incontro è aperto a tutti previa prenotazione presso le filiali della Banca di Caraglio presenti sul territorio, telefonando allo 0171/617151 o scrivendo a info@bancadicaraglio.it.



“La tragica situazione generata dal conflitto in Ucraina influenza la quotidianità di tutti noi e per questo riteniamo sia importante poterne approfondire il contesto grazie alla voce di un personaggio così autorevole come il professor Antonio Costa, con l’intervento del saggista e storico cuneese, Aldo Mola – dichiara Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio - . Siamo certi che il pubblico saprà apprezzare questa nostra nuova iniziativa all’interno del ciclo delle nostre Conferenze”.



Antonio Maria Costa con doppio PhD, a Mosca e Berkeley, negli anni ‘80 gestisce la macroeconomia dei maggiori Paesi all’Ocse di Parigi. Negli anni ’90 è uno dei padri dell’euro, come Direttore Generale per Economia e Finanza all’UE. Banchiere alla BERS di Londra finanzia la ripresa della Russia dopo il crollo del comunismo. Quindi come vicesegretario generale ONU per un decennio è incaricato della lotta contro terrorismo, droga e mafia. Recentemente ha pubblicato il libro “La Guerra di Putin – Attacco alla democrazia in Europa”, edito da Gribaudo.



Aldo Alessandro Mola, cuneese di nascita, è stato preside in diversi licei dal 1977 al 1998. Nel 1980 ha ricevuto la medaglia d’oro di benemerito della scuola, della cultura e dell’arte e, dal 1992, è docente di storia contemporanea all’Università degli Studi di Milano. Editorialista del quotidiano Il Giornale del Piemonte e coordinatore editoriale de Il Parlamento italiano 1861-1992, Mola ha organizzato numerosi convegni di studi, specialmente per il Ministero della Difesa. Direttore di collane di storia per vari editori, dal 1967 è autore di saggi. Nel 2004 ha ricevuto il Premio alla Cultura dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.