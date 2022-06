Marco Paolini, Paolo Fresu e Bebo Ferra all'Attraverso Festival 2022 di Cherasco

Anche in questa estate 2022 Attraverso Festival fa tappa a Cherasco portando due nomi di spicco del mondo dello spettacolo: Marco Paolini martedì 2 agosto e Paolo Fresu con Bebo Ferra mercoledì 3 agosto.

Per chi ancora non lo conoscesse, Attraverso Festival è una rassegna diffusa, che dura 2 mesi, coinvolge 22 comuni, 3 province, 180 km di territori tra Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese, ha quasi 40 spettacoli dal vivo tra concerti, incontri, dialoghi e contaminazioni di genere, linguaggi e artisti. Una proposta di appuntamenti di qualità e non usuali in luoghi di grande bellezza e suggestione per un unico scenario diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e armonia, che abbatte in un sol colpo le frontiere immaginarie e reali tra le province nel nome della bellezza e del paesaggio umano, agricolo e architettonico

Marco Paolini presenta SANI! Teatro fra parentesi, spettacolo concepito nel 2021, ulteriore anno di sospensione delle attività artistiche dopo il lockdown totale del 2020.

Fondato su un canovaccio autobiografico, che cuce insieme storie vecchie e nuove, il progetto si è arricchito via via di canzoni e musiche, scritte da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi. Sani! è un’espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. È un augurio, una benedizione, un viatico. Viene da Salus, riassume il senso del teatro per questo tempo, un teatro che mette insieme creando ponti.

Da un pezzo di album raccontato trent’anni fa, dalla memoria parte un viaggio che narra il presente; dall’epico-comico incontro-scontro tra Carmelo Bene e Marco Paolini nel 1983 all’incontro- scontro tra Reagan e Gorbačëv, al vertice di Reykjavík a Höfði, in Islanda nel 1986; dalla ricostruzione dopo il terremoto del ’76 in Friuli alla ripartenza dopo la pandemia. Ogni argomento, ogni accadimento sono parti, personaggi, scene, fili di una storia che prende forma di ballata, dove parola e canto hanno pari dignità.

Paolo Fresu si esibisce in duo con il chitarrista Bebo Ferra, Fresu gioca sui dialoghi, punta la tromba o il flicorno, verso il suo partner e intreccia un fitto tessuto di domande e risposte. Fresu la definisce “musica mélangé” ma, in realtà, di jazz si tratta, sia pure spinto in avanti, sia pure meticciato con altri linguaggi, carico di una straordinaria energia dinamica e colmo di invenzioni. Suonano temi propri ma anche vecchie canzoni che assumono nel timbro del flicorno un intenso lirismo, anche se la melodia si avvicina raramente all’originale. Fresu manifesta una invenzione continua: qualunque sia il tema che esegue, lo fa sempre come fosse musica sua, intrisa di una tenera felicità, sia abbandonandosi a un lirismo quieto, sia gettandosi a scapicollo sui ritmi più dinamici.

La location di Attraverso Festival a Cherasco è la bella piazza dell’Arco del Belvedere, ora di inizio degli appuntamenti le 21.

Costo del biglietto per ciascun spettacolo 20 euro, acquistabili su mailticket.