Volley femminile, a Mondovì cala il sipario sulle Finali Nazionali U14 (FOTO e VIDEO)

E’ stata una settimana intensa quella che si è chiusa domenica pomeriggio, con la premiazione delle Finali Nazionali Under 14.

La macchina organizzativa dell’LPM pallavolo Mondovì, in stretta sinergia con il Comitato Fipav Piemonte, ha gestito questo importante evento che ha portato sul territorio oltre 400 atlete, insieme a staff e famiglie.

“Le finali nazionali sono un evento straordinario per le ragazze, per le società e per tutto il movimento.” - commenta Paolo Borello, responsabile della manifestazione - “Siamo felici di aver fatto la nostra parte. Un ringraziamento va ai tantissimi volontari che da lunedì si sono prodigati per sbrigare mille mansioni in maniera professionale e precisa. Sarebbe troppo lungo fare un elenco, ma parliamo di oltre 50 persone che ogni giorno, dalle sette del mattino alle dieci di sera non hanno mai smesso di essere disponibili e che, anche se stanchi, hanno sempre offerto un sorriso alle delegazioni. Speriamo di aver lasciato alle migliori 28 squadre d’Italia il più bel ricordo possibile di Mondovì e di tutto il territorio.”

Le 68 gare si sono disputate sui campi del PalaManera e dell’Itis di Mondovì, del Palazzetto dello Sport di Vicoforte, del PalaEllero di Roccaforte e del PalaTomatis di Villanova Mondovì; sono state molte le strutture ricettive coinvolte, da alberghi a ristoranti, a pizzerie e gelaterie.

“Oltre all’aspetto agonistico, ovviamente predominante durante un evento del genere, che ha assegnato lo Scudetto di categoria a Bracco Propatria Milano abbiamo fatto conoscere alle squadre partecipanti il nostro territorio anche dal punto di vista turistico, grazie all’interessamento di ATL del cuneese e di Confagricoltura Cuneo e Confartigianato Imprese Cuneo che hanno omaggiato atlete e staff di prodotti locali e materiale informativo.” - prosegue Borello - “Voglio poi ringraziare la Provincia di Cuneo ed i Comuni interessati per il patrocinio e per la grande disponibilità nell’utilizzo degli impianti sportivi. Un grazie poi alla Croce Rossa di Mondovì per la preziosa collaborazione, senza la quale non avremmo potuto disputare le partite.”

Il Comitato Fipav Regionale, nella persona del Presidente Paolo Marangon, desidera inoltre “ringraziare la Commissione gare e gli arbitri, che hanno supervisionato la manifestazione, collaborando in maniera squisita con l’organizzazione, gestendo al meglio ogni situazione. Un plauso poi ad LPM pallavolo Mondovì per tutto il lavoro svolto, sintomo di grande sinergia tra tutti gli addetti al lavoro.”

Le Finali Nazionali Under 14 sono terminate, ma l’energia e la gioia di vedere tutte queste ragazze sui campi, divertendosi praticando il nostro sport preferito, resterà per molto tempo negli occhi e nel cuore di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno contribuito allo svolgimento dell’evento.

“Grazie a tutti i volontari: ognuno di voi ha reso possibile tutto questo!” - conclude Paolo Borello.