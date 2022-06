Judo Bra: Giada Giardino a medaglia in Coppa Italia A1

I successi dell’associazione di Judo Braidese non si fermano. Ormai da più di tre mesi la società sportiva sta concatenando un successo dopo l’altro, portando la città di Bra ai massimi livelli nazionali, in tutte le fasce d’età.

Il 12 giugno si sono svolte ad Ostia le finali nazionali di Coppa Italia A1, competizione che ha visto sfidarsi i top 16 di ogni categoria, ovvero solo i migliori atleti italiani.

La gara, di massimo livello nazionale, non è aperta a tutti ma è la tappa finale di una serie di gare di qualifica che comprendono una fase regionale, una fase nazionale A2 e la finale A1. Solo chi si qualifica nelle prime 5 posizioni ad ogni sessione ha diritto ad accedere alla fase successiva, rendendola una gara lunga ed impegnativa.

Ottima è stata la prestazione di Giada Giardino, cintura nera 2°dan, atleta di spessore nazionale già medagliata e finalista a più finali italiane, in forza al Judo Bra. Essendo tra le 20 atlete migliori d’Italia a livello assoluto, la ragazza ha partecipato direttamente alla fase A2 il 24 aprile, concludendo al 5° posto e strappando il pass per la fase finale A1. In quest’ultima gara della competizione svolta questa domenica, seppur partendo con una sconfitta, Giada si è imposta nei combattimenti successivi con determinazione ed esperienza sulle migliori judoka nazionali, vincendo altri due combattimenti e concludendo al 3°posto della competizione nella categoria 52kg.

Ad accompagnare Giada a bordo materassina c’erano i Maestri Antonio Carnebianca e Roberto Gabutti, tecnici e pilastri del Centro Judo Bra e massimi gradi a livello nazionale. Un risultato sicuramente meritato che porta la judoka braidese a scalare le posizione nel ranking italiano assoluto, mettendo in evidenzia l’ottimo impegno e sacrificio dell’atleta braidese, che dall’età di 6 anni si allena nella palestra del maestro Antonio Carnebianca, confermato come punto di riferimento del Judo Braidese.