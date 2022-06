Campionati italiani di corsa in montagna master: oro di Moreno Dalmasso della Pod. Buschese

Quattro atleti della Granda hanno partecipato, domenica 12 a Meduno, Pordenone, ai campionati italiani di corsa in montagna master.

Moreno Dalmasso, Pod. Buschese, ha conquistato l'oro nei Sm45 (stessa categoria per il presidente, Davide Galliano, 12º). Due medaglia per la Pod. Valle Varaita: argento ad Adriano Perotti, SM60, e bronzo a Simone Peyracchia, SM35.

Erano tra i 315 iscritti, di cui 108 donne, di 65 squadre provenienti da 22 province, che si sono sfidati lungo i 9,2 km con un dislivello di 550 m.

L’evento è stato organizzato dall’Atletica San Martino insieme alla Polisportiva Valmeduna, in vista dei Mondiali master di corsa in montagna del 2025, per ora solo una candidatura, forti dell'esperienza vissuta agli Europei di corsa in montagna a Tramonti di Sotto nel settembre 2021.

ORO, Moreno Dalmasso, SM45, Pod. Buschese

ARGENTO, Adriano Perotti, SM60, Pod. Valle Varaita

BRONZO, Simone Peyracchia, SM35, Pod. Valle Varaita

12º, Davide Galliano, SM45, Pod. Buschese