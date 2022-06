Bra: in Municipio il neo Commendatore della Repubblica Sergio Dogliani

Il sindaco Gianni Fogliato e gli assessori della Città di Bra hanno ricevuto questa mattina, 14 giugno, durante la settimanale seduta di Giunta, il neo Commendatore della Repubblica Italiana Sergio Dogliani.

L’imprenditore braidese, Vigile del Fuoco volontario presso il distaccamento di Bra da 35 anni, è stato insignito con l’onorificenza al Merito della Repubblica conferita dal Presidente Sergio Mattarella e consegnata dal prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo il 2 giugno a Cuneo, in occasione della ricorrenza del 76° Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.



Già Cavaliere (dal 2005) e Ufficiale (dal 2010) al Merito della Repubblica Italiana, Sergio Dogliani ha inoltre fondato l’associazione “Amici dei pompieri”, curato diverse raccolte fondi tra cui quella per l’acquisto di una nuova autopompa entrata nella dotazione del distaccamento braidese nel 2018 e, sempre nell’ambito del volontariato locale, prestato servizio presso la Croce Rossa Italiana. Dalla Giunta di Bra le congratulazioni per l’importante riconoscimento, testimonianza di una vita di impegno e volontariato.