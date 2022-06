Bra premiata da Cittàslow per le politiche ambientali

Le politiche ambientali di Bra hanno ricevuto un prezioso riconoscimento internazionale da parte del movimento Cittàslow. La città della Zizzola ha infatti ottenuto la menzione Best Practices award 2022 per la coesione sociale in relazione al progetto “Dona un albero”, iniziativa che favorisce la partecipazione diretta dei cittadini nella tutela dell’ambiente.

Lo scorso anno l’Amministrazione braidese ha adottato il “Piano del verde”, strumento fondamentale per una corretta pianificazione, gestione e fruizione degli spazi verdi al fine di massimizzarne i benefici ambientali. Nell’ambito di questo programma opera il progetto “Dona un albero”, che consente a privati (cittadini, associazioni o aziende, anche non residenti) di donare un’essenza arborea alla città.

Due le modalità previste: nel primo caso i cittadini possono pagare il controvalore di uno degli alberi indicati nell’apposita cartina pubblicata sul sito internet del Comune. Nel secondo caso i privati hanno la possibilità, dopo aver ricevuto indicazioni dettagliate dalla Ripartizione Lavori Pubblici, di provvedere direttamente alla messa a dimora della pianta. L’iniziativa, che punta a coinvolgere i cittadini nello sviluppo del verde urbano, ha ottenuto una risposta molto positiva da parte della popolazione.

“Siamo molto onorati per questo riconoscimento, che premia il grande impegno dell’Amministrazione comunale e degli uffici nell’incrementare il verde pubblico”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’ambiente Daniele Demaria. “Si tratta di una ulteriore conferma della bontà delle iniziative intraprese fino ad ora”.

Il riconoscimento ufficiale del premio conferito a Bra è arrivato domenica 12 giugno 2022 durante l’annuale assemblea di Cittàslow International tenutasi a Orvieto. Nel corso dell’appuntamento, inoltre, l’assessore Demaria ha presentato un altro fiore all’occhiello della città della Zizzola: si tratta del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti basato sul sacco conforme, che anche quest’anno ha permesso a Bra di superare la quota del 90% di differenziata portando la città ai vertici regionali e nazionali nella categoria.