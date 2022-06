Alba, nuovi servizi nell’ex tribunale: ora tocca al Centro per l’Impiego

Tre milioni e 280mila euro di fondi inseriti in una variazione di bilancio che, dopo la discussione in commissione di venerdì scorso, sarà approvata nel Consiglio comunale di domani, mercoledì 15 giugno. A 2,3 milioni di euro ammonta la cifra inerente alle spese in conto capitale, contro 977mila di spese correnti, per fondi che derivano da avanzo di amministrazione, maggiori entrate, ristori e risorse non ancora assegnate.

Risorse con le quali il Comune punta a intervenire in diversi settori, dall’assistenza sociale alle locazioni, dall’edilizia pubblica alla riqualificazione di strutture esistenti, dalla viabilità alla scuola, senza dimenticare lo sport.

Per le spese in conto capitale importante l’investimento di 900mila euro per la manica dell’ex scuderia Govone nella zona H. Una struttura che sarà destinata alle associazioni per i disabili. Una cifra che dai 550mila euro originari è lievitata di ben 350mila euro per il caro prezzi e per alcuni problematiche venute a galla. La nuova cifra è stata compensata per 220mila euro dal Comune e per 130mila euro dal Ministero dell’Interno.

Sempre in conto capitale altri 350mila euro saranno utilizzati nei locali dell’ex Tribunale per il nuovo Centro per l’Impiego.

Capitolo strade: 400mila euro sono destinati all’asfaltatura strade in diversi punti della città.



Altre voci interessanti: per lo sport saranno stanziati 235mila euro di cui 130 mila per l’impianto sportivo Boblingen, 75mila euro per la nuova illuminazione a Led del campo sportivo Michele Coppino e 30mila euro per la palestra del Centro Storico, in via Generale Dalla Chiesa.

Di 75 mila euro lo stanziamento per la scuola: 60mila per la palestrina della scuola primaria "Collodi" e 15mila per nuovi arredi in diversi istituti.

Un capitolo interessante sono i fondi Covid-19 inutilizzati, che saranno destinati al sociale: dei 434mila Euro, 100mila euro sono stati sommati ai 60mila euro comunali per un totale di 160mila euro utilizzati per Estate Ragazzi (leggi articolo di approfondimento), altri 100mila euro per un bando sul mondo dell’associazionismo, e stessa cifra per eventi di rilancio turistico, mentre 90mila euro per spese delle varie utenze.