Vaiolo delle scimmie: primo caso in Piemonte

C'è il primo caso di vaiolo delle scimmie a Torino. Si tratta di un cittadino torinese di 46 anni rientrato domenica da un viaggio all'estero, in Portogallo, dove ha contratto il virus. Le sue condizioni di salute sono buone e sono state già attivate dall’Asl Città di Torino le misure di tracciamento e prevenzione previste dai protocolli nazionali. Si tratta del primo caso in assoluto riscontrato in Piemonte.

L'uomo si è accorto di aver contratto il virus dalla comparsa di varie lesioni cutanee su tutto il corpo. Viste le buone condizioni di salute dell'uomo, dopo la visita in ospedale è stato rimandato a casa in isolamento.