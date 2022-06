Basket: Pallacanestro Farigliano campione regionale U16

Dopo aver conquistato, a maggio, il titolo di campioni regionali under 14 Fip, domenica a Saluzzo la Pallacanestro Farigliano ha fatto il bis.

Il gruppo degli Allievi under 16 ha superato in semifinale Avigliana per 85 a 65 e poi, nel pomeriggio, con un palpitante 62-60 al termine di un tempo supplementare contro Castellamonte si è laureato campione regionale di categoria.

La finale ha visto in realtà Castellamonte sempre in vantaggio per tutta la partita fino addirittura al +15 nel terzo quarto. La PF però non è mai doma, segna due “bombe” che tagliano le gambe agli avversari e ricuce il divario impattando sul 55-55 alla fine dei regolamentari. Nel supplementare le due squadre sono molto attente in difesa, ma sono i gatti rossi ad avere la meglio grazie alla freddezza nei tiri liberi. È un grandissimo traguardo considerando che Farigliano ha giocato con la maggioranza degli atleti sotto categoria di ben due anni.

La squadra dei coach Alberione, Giachello e Schellino si è qualificata dunque per le fasi nazionali, in programma a Cesenatico dal 2 al 6 luglio prossimo.

PF: Manzi, Manfredi, Massolino, Sabena, Occelli, Roagna, Mariani, Nastasi, Zoppi, Schellino, Manera, Pecchenino, Petitti, Prandi. All: Alberione, Giachello, Schellino.