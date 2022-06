Auto contro moto a Savigliano: due persone ferite, nessuno in gravi condizioni

Incidente a Savigliano, nella zona della piscina comunale, all'altezza dell'incrocio che porta in via Morina e in frazione Cavallotta. E' successo attorno alle 15 di oggi 14 giugno.

A scontrarsi una vettura e una motocicletta con due persone a bordo, un uomo e una donna. Per lui un codice verde; la donna è stata invece classificata con un codice giallo e trasportata all'ospedale di Savigliano.

Pesanti disagi alla circolazione in tutta la zona. Sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco di Savigliano e i carabinieri con due pattuglie.