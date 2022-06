Quando si decide di acquistare casa, risulta fondamentale tenere a mente vari aspetti.

Poiché non si tratta di un piccolo investimento, bisogna ponderare la scelta in maniera accurata. Questo perché si tratta comunque di un impegno che ci potrebbe tenere legati per molto tempo, in termini finanziari.

Di conseguenza, prima di procedere con la firma dell’atto di compravendita, si consiglia vivamente di effettuare dei controlli, come ad esempio, la Verifica Ipoteca, la classe energetica e una serie di documenti che certifichino l’idoneità dell’immobile in questione.

Scopriamo nel dettaglio le 10 cose da fare prima di acquistare casa!

1. Accertarsi del proprietario

Non sempre il venditore e il proprietario risultano essere la medesima persona.

Proprio per tale motivo, uno degli step essenziali consiste nell’effettuare una visura catastale. Qui si ha modo di scoprire i dati anagrafici del proprietario e il fatto che abbia diritto a vendere la casa.

Così facendo, avrete modo di scoprire anche altri dati, ad esempio se l’immobile risulta intestato in comunione dei beni anche al coniuge, se è di proprietà di più persone oppure se è frutto di eredità o donazione.

2. Verificare le ipoteche

Una delle verifiche più importanti in assoluto riguarda la possibile presenza di ipoteche.

Nel caso in cui dovesse esserci un'ipoteca volontaria, tipo quella iscritta dalla banca che ha concesso il mutuo, si può fare senza alcun tipo di rischio la proposta d'acquisto e il preliminare. Allo stesso tempo però, sarà importante che venga estinta entro e non oltre la data del rogito, ovviamente a spesa del proprietario (o proprietari, se dovessero essere più di uno).

3. Verificare i pignoramenti

Quando invece è presente un pignoramento, bisognerà far sì che l'acquirente paghi i creditori per conto del proprietario. Tuttavia, non si esclude totalmente la possibilità che qualche altro creditore faccia una richiesta di revoca dell’atto.

4. Controllare la documentazione urbanistica

Quando si acquista casa, bisogna avere la certezza che ogni singolo documento sia in regola.

Molto importanti sono il certificato di agibilità e della regolarità urbanistica, volti a dichiararne la conformità presso gli appositi registri catastali. Allo stesso tempo, è essenziale che non ci siano abusi edilizi: in tal caso, il venditore sarà tenuto ad effettuare tutte le sanatorie che andranno a ripristinare l’immobile entro il giorno del rogito.

5. Fare una visura catastale

Effettuando una visura catastale, potrete consultare tutti quei dati identificativi dell’immobile.

Sia in termini di ubicazione che di informazioni anagrafiche riguardanti gli intestatari. Chiederla è molto semplice (ad esempio online o all’Agenzia delle Entrate), indicando: il foglio, la particella (o mappale) e il subalterno.

6. Planimetria catastale

Per avere un quadro completo sulla piantina dell’immobile, è indispensabile richiedere una planimetria catastale.

E’ senza ombra di dubbio uno dei documenti più importanti nel contesto immobiliare (sia di acquisto che di vendita). Tramite essa, si ha per l’appunto una rappresentazione tecnica semplificata della casa e l’Agenzia delle Entrate fa proprio affidamento su tale foglio per calcolare le tasse da versare per il l’immobile.

7. Le spese condominiali

Informatevi per bene sulle spese condominiali.

A tal proposito, il venditore deve aver saldato tutte le mensilità. In caso contrario, l’acquirente risulterà responsabile (assieme al venditore) dei debiti lasciati in relazione all’anno attuale e al precedente. Per togliersi ogni tipo di dubbio a riguardo, chiedete conferma all’amministratore.

8. La classe energetica

Un altro documento fondamentale è l’APE (attestato di prestazione energetica).

Il venditore deve fornire questa certificazione all’acquirente (o all’agenzia che fa da tramite) in cui si indica la classe energetica. Inoltre, stando alle nuove norme, tutti gli impianti realizzati dopo il 2008 devono presentare un’attestazione che vada a certificarne la conformità.

9. I lavori di manutenzione

Tra le cose da fare prima di acquistare casa, bisogna informarsi in merito alle condizioni dello stabile.

Per esempio, se ci sono spese già deliberate, o lavori di manutenzione in programma. E’ un fattore che potrebbe incidere anche sul prezzo di vendita (in termini di trattabilità).

10. Da quanto tempo è in vendita la casa

Chiedete infine da quanto tempo è in vendita l’immobile.

Il motivo risiede nel fatto che se dovesse esserlo da molto tempo, potrebbero esserci questioni e/o problematiche di cui non vi siete ancora resi conto.