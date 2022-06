Cartone per scatole: tutte le opzioni di utilizzo

Qualora doveste spedire un pacco a un vostro amico piuttosto che a un parente, ma anche nel caso in cui si debba effettuare tale operazione per motivi di lavoro, ci sono alcuni aspetti che si devono sempre tenere a mente, in modo particolare in riferimento alla scelta del materiale.

Di conseguenza, uno dei primi suggerimenti è quello di prestare sempre attenzione a scegliere delle scatole di un materiale adatto a tale scopo. È facile intuire come un cartone ondulato che resiste anche a urti o cadute rappresenta una soluzione perfetta per la spedizione di prodotti particolarmente delicati oppure fragili, ma non bisogna dimenticare come anche la fase di imballaggio richiede grande perizia e cura dei particolari, visto che può fare la differenza in relazione all’integrità del prodotto che si deve inviare.

Il cartone, materiale ideale per l’invio di un pacco

È abbastanza risaputo come il cartone rappresenti il materiale senz’altro migliore, sotto tanti punti di vista, per una spedizione. Infatti, il cartone è in grado di offrire un elevato livello di resistenza, ma al contempo anche notevole flessibilità. Ecco spiegato il motivo per cui viene largamente impiegato per il trasporto piuttosto che per il confezionamento dei prodotti in totale sicurezza.

Il cartone viene utilizzato quotidianamente soprattutto in ambito commerciale. È chiaro che il primo vantaggio connesso all’uso di un simile materiale è legato alla sua grande praticità. Infatti, il cartone è davvero comodo in qualsiasi fase del trasporto, così come nelle operazioni di immagazzinamento.

In commercio si possono trovare tantissime tipologie di scatole in cartone per poter effettuare una spedizione. È chiaro che la decisione finale sulla tipologia più adatta alle proprie esigenze dipende solo ed esclusivamente dal tipo di prodotto che si ha la necessità di spedire. Il tipo di cartone maggiormente impiegato è senz’altro quello ondulato, ma è facile notare come il modello accoppiato sia altrettanto apprezzato.

Il cartone ondulato

Stiamo facendo riferimento al tipo di cartone maggiormente diffuso e sfruttato in ambito commerciale. Il cartone ondulato non è altro che un prodotto decisamente semplice, che si caratterizza anche per un ridotto impatto sull’ambiente, dal momento che si può interamente riciclare.

Il cartone ondulato si caratterizza per essere formato da due fogli, che rimangono uniti grazie alla presenza di un altro foglio, detto a onda. Quest’ultima può avere differenti misure, in base al tipo e al livello di resistenza che serve per la protezione del prodotto che si desidera spedire. Questi tre fogli rimangono incollati tra loro grazie a un prodotto naturale e completamente biodegradabile. Gli aspetti positivi e vantaggiosi legati all’uso di scatole in cartone sono diversi. In primo luogo, il fatto di garantire un ottimo effetto isolante, tutelando al meglio il prodotto rispetto ad agenti sia di natura atmosferica che termica. Inoltre, le scatole in cartone ondulato si fanno preferire per garantire un notevole livello di resistenza rispetto agli urti, avere un prezzo piuttosto contenuto e un ridotto impatto sull’ambiente.

Il cartone accoppiato

Ecco un altro particolare prodotto che si caratterizza per essere costituito da una vera e propria stratificazione, in modo compatto, di varie tipologie di carta. Si tratta di lamine di carta che, unite tra loro, riescono ad assicurare uno strato davvero molto resistente e in grado di garantire un alto livello di protezione. Scendendo un po’ più nello specifico, il cartone accoppiato è una soluzione che si fa apprezzare quando c’è da proteggere il prodotto dall’umidità. Inoltre, dal punto di vista strutturale, è sicuramente uno dei modelli di scatole in cartone dalla maggiore solidità. Proprio per tale ragione, il cartone ondulato viene scelto, spesso e volentieri, quando c’è da effettuare il trasporto di prodotti di origine alimentare, come ad esempio la verdura e la frutta.