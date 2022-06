Compleanno in casa per dodicenni? Film horror e scherzi spaventosi

Festeggiare un compleanno in casa per dodicenni non è sempre facile. Va pensato il modo di intrattenerli, che cosa organizzare, quante ore far durare le feste e tutto ciò che possa servire ai piccoli affinché si divertano e non si annoiano.

È chiaro che a 12 anni l’interesse è soltanto il divertimento, nel modo più ambiguo e stravagante possibile. Potrebbe però, aver senso pensare a dei film horror che possano rendere l’ambiente in tensione ma anche a degli scherzi spaventosi

3 Film horror da far vedere a dei 12enni

The Hole (Joe Dante, film horror del 2009): il famoso regista americano ha fatto sì che The Hole possa esser il film d’horror perfetto per gli adolescenti, quindi perfetto per esser visto ad una festa di compleanno di 13enni. Momenti alternati tra divertimento a pathos.



La trama tratta di due fratelli, Lucas e Dane, che insieme alla mamma decidono di trasferirsi a Bensoville, dopo aver vissuto a New York. I due fratelli, dopo aver stretto rapporto con la vicina di casa Julie, scoprono per caso un grande scantinato chiuso con diversi lucchetti. Da lì in poi, si manifesterà tutto ciò che può verificarsi in un film horror.

Scream (Wes Craven, film esistente dal 1996): chi non ha mai visto Scream, forse non potrà reputarsi un vero appassionato di film horror. Wes Craven ha scelto una pellicola perfetta per la generazione teen che ama i film spaventosi.



Sidney è una ragazza che frequenta il liceo, ma che durante un periodo particolare della sua vita viene perseguitata da un serial killer che sarà presente in quasi ogni suo momento della giornata. Un personaggio piuttosto spaventoso, la cui maschera sembra l’Urlo di Munch.

Piccoli Brividi (2015): rimanendo un po’ più ai giorni d’oggi, il film di Piccoli Brividi si ispira alla saga dei libri (che prende lo stesso nome). Un mix perfetto tra spavento e divertimento, niente di meglio che vederlo ad una festa di compleanno di 12enni.



La storia tratta di un ragazzino, Zach Cooper, che prova rabbia per esser passato da una grande città ad una più piccola. La trama ancor più sorprendente è che il suo vicino di casa, è proprio R.L Stine, nonché l’autore dei libri di Piccoli Brividi. L’uomo nasconde qualcosa di oscuro, i personaggi spaventosi che hanno fatto la storia, prenderanno vita racchiudendo tutto in una oscura immaginazione.

Compleanno in casa per dodicenni: scherzi spaventosi da fare agli amici

Per animare una festa di compleanno per dodicenni (specialmente post film horror), non c’è niente di meglio che preparare degli scherzi spaventosi.