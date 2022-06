Con la pandemia sono cambiati i numeri del gioco d’azzardo legale in Italia. Nel 2021 i giochi online hanno superato di gran lunga quelli fisici. Prima dell’arrivo del Covid 19 le percentuali erano differenti: i giochi online rappresentavano soltanto il 29%.

I giochi online più ricercati sono i giochi di carte o di abilità, i quali rappresentano la principale fonte del volume economico da raccolta da gioco. Seguono a ruota, newslot, i vlt e le scommesse sportive e ippiche. Seppure con una considerevole differenza, la lista continua con il lotto, le scommesse virtuali, i giochi numerici e il Bingo.

L’identikit del giocatore d’azzardo

La fascia di età del giocatore d’azzardo che tende a spendere di più è quella che va dai 25 ai 34 anni, anche se quelle più propense al gioco sono: i giovani fra i 14 e i 19 anni e gli over 65 anni. È la Lombardia la regione italiana da cui si collega la maggior parte di giocatori, seguita dalla Campania, dal Lazio e dall’Emilia Romagna. L’importo medio delle giocate si aggira attorno ai 30 euro per gli uomini, mentre è di circa 23 euro per le donne. Per il 39% degli intervistati, che hanno partecipato all’Osservatorio Gioco d’Azzardo di Nomisma, è la curiosità a spingerli a giocare la prima volta. Non sono la maggioranza, dunque, gli speranzosi di vittorie facili e ingenti. È la parte ludica a guidare gran parte dei giocatori.

GenZ e il gioco online

La GenZ, ovvero i ragazzi con un’età tra i 14 e i 19 anni, che ama i giochi d’azzardo non ha un’alta frequenza di gioco. Il 32% si collega raramente con questa finalità, il 5% una volta al mese, il 4% una volta alla settimana e soltanto l’1% quasi tutti i giorni. Tra le tipologie più apprezzate dai giovanissimi vi sono le scommesse sportive che rappresentano il segmento più importante, andando a toccare il 42%. Con percentuali nettamente più basse seguono il poker, il casino e altri giochi di fortuna e di scommessa.

Silver age: abitudini e identikit

L’Osservatorio Nomisma sul Gioco d’Azzardo 2021 si è arricchito di una sezione dedicata alle abitudini di gioco degli over 65, ovvero silver age. In questo caso, 6 giocatori su 10 sono degli habitué, ovvero giocano da oltre 10 anni, mentre soltanto il 5% ha cominciato di recente. Le motivazioni che spingono al gioco, in questo caso, sono differenti: il 35% cerca una distrazione dai problemi quotidiani e un momento di divertimento, mentre il 29% lo ritiene un passatempo stimolato dalla curiosità. Ma, complice l’età, gli over 65 restano più legati ai giochi da svolgere in un luogo fisico, come le tabaccherie, i bar, i Bingo e le sale scommesse. Ad aver inciso su questo comportamento, però, vi è stata la pandemia che ha necessariamente spinto verso l’online.

Scegliere un casinò online