Le infiorescenze femminili di Canapa: come si usano e per quale scopo?

Da qualche tempo la Canapa sta vivendo una rinascita di successo in vari campi, motivo per cui ne sentiamo parlare sempre più spesso. La Canapa è utilizzata nell'industria, nel tessile, nella carta e persino nel settore energetico. Anche i semi di cannabis vengono pressati in oli di alta qualità. Tuttavia, molti utenti si chiedono a cosa servano le infiorescenze di Canapa. Perché questi componenti della pianta di marijuana sono così popolari?

Inflorescenze di canapa: cosa sono?

Le inflorescenze femminili di Canapa sono il motivo principale per cui i coltivatori di Canapa decidono di piantare semi di cannabis. Questi sono i fiori della pianta, che sono profumati e ricchi di sostanze fitochimiche, cannabinoidi, terpeni e molto altro.

In natura le infiorescenze sono tipiche delle piante femminili di marijuana e fungono da organi riproduttivi. Infatti, quando vengono fecondate dal polline, generano nuovi semi. Tuttavia, a causa dello stress ambientale e della creazione di nuovi geni, ora esistono piante ermafrodite, cioè piante che hanno organi riproduttivi sia femminili che maschili (sacche polliniche). Le infiorescenze di Canapa, chiamate anche gemme, sono uniche; crescono dai nodi e dai fusti della pianta e hanno un tipico aspetto a cespuglio compatto, ben diverso dalle foglie a ventaglio che sono il simbolo della marijuana.

Inflorescenze di Canapa: come si usano e per quale scopo?

Come detto, le cime di cannabis sono uno dei motivi principali per cui queste piante vengono coltivate, motivo per cui i semi di cannabis femminizzati e le piante femminizzate a fioritura rapida (quasi il 100% di genetica femminile in grado di produrre fiori) sono diventati così popolari nel tempo.

Ma a cosa servono le inflorescenze? Cominciamo ricordando che oggi esistono genetiche di marijuana ad alto contenuto di THC e altre chiamate cannabis light, marijuana legale o altri nomi simili che hanno percentuali molto basse di sostanza psicotropa e che, al contrario, hanno alte concentrazioni di CBD, un cannabinoide molto apprezzato senza effetti di alterazione della mente. Le infiorescenze di cannabis sono apprezzate in tutto il mondo per le loro proprietà rilassanti, antinfiammatorie e antidolorifiche. Esse vengono sfruttate in particolare per il loro alto contenuto di CBD (o cannabidiolo), un cannabinoide che agisce sul corpo umano per alleviare dolori di varia forma e origine.

Non contenendo sostanze psicotrope, si sono rivelate infatti, essere un importante alleato per combattere disturbi e malattie croniche, tra cui ansia, psicosi, epilessia e così via. Per queste patologie è consigliato l'uso, sotto forma di oli sublinguali per favorire il rilassamento, alleviare i dolori e combattere ansia e stress. Questi sono solo alcuni esempi di utilizzo delle cime di cannabis, ma le sostanze da esse derivate vengono utilizzate anche nella formulazione di molti altri prodotti nei settori alimentare e cosmetici.

Una delle aziende leader nella produzione di infiorescenze di cannabis legale è la Cbd Logistics, con sede in Svizzera nel Canton Grigioni, a Cama. L'azienda è specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di infiorescenze femminili di Canapa sativa L. ad alto contenuto di CBD e con un contenuto di THC conforme alla legge, destinate ai mercati svizzeri e internazionali (conformità basi legali di 14 Nazioni in Europa.