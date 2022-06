Sceso il numero dei foreign fighters che combattono per Kiev

A marzo e aprile gli appelli del presidente ucraino Zelensky e la pubblicità fatta su diversi canali di informazione erano riusciti a portare a Kiev alcune migliaia di volontari e mercenari stranieri. Oggi, però, il loro numero si è quasi dimezzato. Ora sarebbero circa 3500 i foreign fighters ancora in Ucraina: gli altri sono andati via, tornati a casa per curare le ferite o demoralizzati per aver visto una realtà ben diversa da quella prospettata. Come riferisce il sito Strumenti Politici, giornali americani come Time e Washington Post hanno raccolto le testimonianze dei reduci che spiegano i motivi della sconfitta. Equipaggiamento inadeguato, armamenti inferiori per potenza di fuoco a quelli dei russi, impreparazione e mancanza di coordinamento. Questi fattori hanno condotto alla resa dei reparti ucraini e alla morte di numerosi volontari stranieri. Proprio qualche giorno fa le autorità hanno confermato la notizia del decesso di altri quattro volontari (un australiano, un francese, un olandese e un tedesco), mentre il Ministero della Difesa russo ha comunicato l’eliminazione di un centro di addestramento in una regione ad ovest di Kiev. L’altro problema è stato l’aver attirato in Ucraina quelli che, pur provenendo dalle file degli eserciti occidentali, non avevano esperienza di combattimento “vero”: per loro è stato uno shock trovarsi sotto il fuoco incessante dell’artiglieria, sotto il bombardamento di aerei e droni o di fronte all’avanzata dei tank russi. Molti dei veterani dell’esercito americano, ad esempio, hanno sì servito in Afghanistan, ma operando solo contro “insorgenze asimmetriche”, ossia repressione di ribellioni locali avendo a disposizione un esercito moderno e armi di potenza superiore; oggi, invece, sono in condizioni di pericolo costante contro un nemico di capacità almeno equivalente. Non tutti sono disposti a rischiare di morire in questa maniera e così ritornano al Paese di appartenenza.